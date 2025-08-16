الصفحة الرئيسية
32
الصفحة الرئيسية
البث المباشر
LIVE
رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا
البث المباشر
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537394-638909588528096389.png
موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب
رياضة
2025-08-16 | 12:32
192 شوهد
قدم نجوم كرة القدم رسائل دعم إلى لاعبة صاعدة تعرضت إلى التنمر في
وسائل التواصل الاجتماعي
بعد توقيع أول عقد احترافي لها، وذلك بسبب
حب الشباب
في وجهها.
كان من المفترض أن يكون
أسعد
أيام حياة سكاي ستاوت عندما وقعت مع فريق
كيلمارنوك
الاسكتلندي، يوم الخميس، إذ أعلن النادي عن الخبر على صفحاته الرسمية في الشبكات الاجتماعية.
قام النادي بإزالة المنشور بعد التعليقات المسيئة
ولكن بعد ساعات فقط من مشاركة الصور الأولى لسكاي بالقميص ذي اللونين الأبيض والأزرق للفريق الاسكتلندي، قرر كيلمارنوك إزالة المنشور بعد أن تعرضت لوابل من الإساءات بسبب
حب الشباب
في وجهها.
دفعت الموجة المروعة من الأساءات عددا من نجوم الرياضة إلى دعم سكاي والالتفاف حولها.
رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا
16:09 | 2025-08-16
مفاجئة في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
12:03 | 2025-08-16
لأول مرة.. تطبيق قانون الـ8 ثوانٍ في البريميرليغ
11:06 | 2025-08-16
فيفا يقرر تعليق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
09:07 | 2025-08-16
فان دايك يساند سيمينيو بعد تعرضه لإساءات عنصرية
08:57 | 2025-08-16
الجماهير العراقية تنتظر "رونالدو".. الزوراء يستنفر لمواجهة النصر السعودي في بغداد
07:10 | 2025-08-16
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
47.52%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
13.85%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
10.44%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
9.76%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
9.35%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.08%
03:42 | 2025-08-16
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
12:27 | 2025-08-16
العاصفة الترابية تدخل أجواء تكريت
10:31 | 2025-08-16
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
08:51 | 2025-08-16
اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق
06:45 | 2025-08-16
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
06:31 | 2025-08-16
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
06:23 | 2025-08-16
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
14:29 | 2025-08-15
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
13:54 | 2025-08-15
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
