موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب

كان من المفترض أن يكون أيام حياة سكاي ستاوت عندما وقعت مع فريق الاسكتلندي، يوم الخميس، إذ أعلن النادي عن الخبر على صفحاته الرسمية في الشبكات الاجتماعية.قام النادي بإزالة المنشور بعد التعليقات المسيئةولكن بعد ساعات فقط من مشاركة الصور الأولى لسكاي بالقميص ذي اللونين الأبيض والأزرق للفريق الاسكتلندي، قرر كيلمارنوك إزالة المنشور بعد أن تعرضت لوابل من الإساءات بسبب في وجهها.دفعت الموجة المروعة من الأساءات عددا من نجوم الرياضة إلى دعم سكاي والالتفاف حولها.