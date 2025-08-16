رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا

وتلقى مايوركا ضربتين موجعتين أمام برشلونة، على ملعب "سون موكس"، حيث طُرد مورلانيس في الدقيقة 33، ثم المهاجم فيدات موريكي في الدقيقة 38، ليُكمل اللقاء بتسعة لاعبين.





واستهل برشلونة، حملة الدفاع عن لقب ، بالفوز 3-0 على مضيفه مايوركا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى. وكان آخر فريق عانى من الموقف نفسه، هو خيتافي في آب 2007 أمام ، على ملعب " ".