رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا

إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
2025-08-16 | 16:09
المصدر:
موقع كووورة
163 شوهد
دخل
ريال
مايوركا سجلات
الدوري الإسباني
من الباب الخلفي، بعدما أصبح أول فريق يتعرض لحالتي طرد، في الشوط الأول من الجولة الافتتاحية لـ"الليجا"، منذ أكثر من 17 عامًا، بحسب إحصائيات شبكة "أوبتا".
وتلقى مايوركا ضربتين موجعتين أمام برشلونة، على ملعب "سون موكس"، حيث طُرد مورلانيس في الدقيقة 33، ثم المهاجم فيدات موريكي في الدقيقة 38، ليُكمل اللقاء بتسعة لاعبين.
وكان آخر فريق عانى من الموقف نفسه، هو خيتافي في آب 2007 أمام
إشبيلية
، على ملعب "
رامون سانشيز بيزخوان
".
واستهل برشلونة، حملة الدفاع عن لقب
الدوري الإسباني
، بالفوز 3-0 على مضيفه
ريال
مايوركا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى.
برشلونة
مايوركا
رامون سانشيز بيزخوان
الدوري الإسباني
رامون سانشيز
إشبيلية
سانشيز
رامون
اللي
بيلي
+A
-A
