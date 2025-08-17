إدارة الطلبة تعتزم الشروع في إقامة معسكر خارجي مطلع شهر أيلول المقبل

وكشف مصدر في أن الإدارة وضعت المدرب البلوشي أمام خيارين لإقامة المعسكر، بين أو مصر، من أجل استكمال متطلبات المرحلة التدريبية، التي تبدأ برفع الجانب البدني وتنمية القدرات المهارية، لتتدرج لاحقا إلى الجوانب التكتيكية والخططية.وأضاف أن المدرب لا ينشغل كثيرا بمكان المعسكر بقدر اهتمامه بنوعية التباري الفني والتنافس الخططي الذي سيحصل عليه اللاعبون، فهو يبحث عن مباريات قوية تكشف له ملامح الأداء، وتمكنه من اختبار أساليبه الخططية وتشخيص الثغرات، فضلا عن تقييم الجهد البدني والذهني للاعبين عبر تقنيات حديثة مثل شرائح (GPS) والخرائط الحرارية التي تمنحه مؤشرات دقيقة عن مدى التزام كل لاعب بواجباته داخل المستطيل الأخضر.وأكد أن البلوشي يولي أهمية كبرى لاكتمال الصفوف، بعد التحاق جميع المحترفين واللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم تحضيرا للموسم المقبل، ومن أبرزهم كريم عربي، والإكوادوري فابيان، وماسيس أرتين، إلى جانب الوافدين المحليين أمثال ، ومنتظر ، وعلي سعد، ومصطفى معن، وعلي ، وعلي حيدر.