سندرلاند يدخل الدوري الإنجليزي الممتاز بصفقة قوية

وينضم موكيلي (27 عاماً) لسندرلاند قادماً من حيث توج بلقبين متتاليين للدوري الفرنسي في 2023 و2024، في صفقة يقال إنها وصلت إلى 11 مليون يورو (12.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافات.وذكرت " " أن موكيلي لعب لأندية استاد لافالوا ومونبيلييه ولايبزيغ الألماني قبل أن ينضم لسان ، بينما قضي الموسم الماضي معاراً لفريق .وقال للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "إنه تحد جديد وأنا سعيد لكوني هنا. رأيت أجواء الملعب، وهو شيء يعجبني للغاية".وأضاف: "الجماهير مهمة للغاية في كرة القدم، خصوصاً في سندرلاند. جئت إلى هنا للقتال من أجلهم. أرى بعض اللاعبين الجيدين وجودتهم، لذلك أعتقد أن بإمكاننا أن نقوم بشيء جيد معاً، وعندما أقول معاً، أعني اللاعبين والجماهير والمدينة. سنحتاج إلى كل شخص هذا الموسم".واستهل فريق سندرلاند، الصاعد حديثاً، مبارياته في بالفوز على 3-صفر، السبت.