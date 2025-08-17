الدوري الإنجليزي.. بطل العالم يتعثر أمام "قاهر الكبار"

ونجا في الواقع من الخسارة، حيث اهتزت شباكه من ركلة حرة نفذها إبريتشي إيزي، لكن حكم الفيديو المساعد أنقذ أصحاب الأرض بإلغاء الهدف.وتسببت قاعدة تحكيمية "من النادر استخدامها" في إلغاء الهدف، حيث كان مارك غويهي مدافع بالاس يقف على أقل من متر واحد من الحائط الدفاعي، ما تسبب في عدم احتساب هدف بالاس.وواصل بالاس بذلك إسقاط الكبار، حيث تفوق على في ، ثم استهل الموسم الجديد بالفوز بركلات الترجيح على في مباراة درع المجتمع.وجاء الدور على تشيلسي العالم ليتعثر أمام بالاس، حيث فرض التعادل السلبي على الفريق الذي أنفق الملايين على تدعيم الصفوف، لكنه ظهر بشكل فقير فنياً.وفقد تشيلسي نقطتين مبكرتين في صراع المنافسة على اللقب مع الكبار ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال. وفاز ليفربول وسيتي في الجولة الافتتاحية.ومن المرجح أن تكون هذه آخر مباراة لإيزي مع بالاس وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى هوسبير.