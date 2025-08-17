نيوكاسل يضم رامسي بـ44 مليون جنيه إسترليني

، البالغ من العمر 24 عاماً، كان قد دخل آخر عامين في عقده مع ، ولم يشارك في مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي. وبات لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً رابع صفقات في الميركاتو الصيفي، بعد ضم أنطوني إيلانغا، والحارس على سبيل الإعارة، والمدافع مالك ثياو.وأبدى رامسي سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. كانت أياماً مجنونة، لكني متحمس لبدء هذه المرحلة الجديدة. القرار كان سهلاً بمجرد أن علمت باهتمام المدرب (إيدي هاو) ورغبته في ضمي، فهو يملك سجلاً مميزاً في تطوير اللاعبين وتحويلهم إلى دوليين".وأضاف: "لطالما كانت مواجهة نيوكاسل صعبة حين كنت لاعباً في فيلا، فالفريق يمتاز بالطاقة والحيوية والجماهير شغوفة جداً. أشعر بأن أسلوبي سيتناسب تماماً مع هذه الأجواء".اضطر فيلا للتخلي عن لاعبه، رغم مكانته في الفريق، بسبب قواعد (يويفا) الخاصة بتكاليف التشكيلات، التي تفرض على الأندية عدم إنفاق أكثر من 70 في المائة من إيراداتها على أجور اللاعبين. ورغم أن رامسي لم يكن من أصحاب الرواتب المرتفعة، فإن بيعه وفّر للنادي ربحاً صافياً يُسجَّل في دفاتر المحاسبة، ما يسمح بمرونة كبرى في سوق الانتقالات.وبحسب محلل "The Athletic"، فإن رحيل رامسي كان ضرورياً كي يتمكن فيلا من استقدام مدافع متعدد الاستخدامات وجناح جديد، إضافة إلى أنه خلال الموسمين الماضيين غاب اللاعب أكثر من 270 يوماً بسبب الإصابات، ولم يسجل سوى هدف واحد في 29 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي.من جهة أخرى، جاء اهتمام نيوكاسل باللاعب لتعويض النقص العددي في خط الوسط، بعد رحيل شون لونغستاف إلى ليدز الشهر الماضي وإصابة بتمزق عضلي. ويرى المدرب إيدي هاو أن رامسي، بخبرته في الدوري الإنجليزي ومشاركته السابقة في دوري أبطال أوروبا، سيضيف حيوية وقوة هجومية لخط الوسط.ورغم أن اللاعب لن يكون أساسياً منذ البداية، فإنه سيمنح هاو خياراً إضافياً في مركز اللاعب رقم 8 الأيسر، وهو الموقع الذي يشغله عادة البرازيلي جويلينتون. كما يمكن توظيفه في مركز الجناح الأيسر عند الحاجة، في ظل ازدحام الخط الأمامي بلاعبين مثل غوردون، ، وإيلانغا.منذ ظهوره الأول مع أستون فيلا في سبتمبر (أيلول) 2020، خاض رامسي 167 مباراة رسمية مع الفريق الأول، سجل خلالها عدة أهداف وصنع أخرى، قبل أن يودّع النادي الذي نشأ فيه متجهاً إلى تحدٍ جديد في .