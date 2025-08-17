آرسنال يُسقط يونايتد في قمة افتتاحية البريميرليج

استهل آرسنال في هذا الموسم، بفوزه خارج قواعده على بملعب أولد ترافورد (1-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

هدف المباراة الوحيد سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13، ليمنح المدفعجية أول 3 نقاط في مشوارهم، احتلوا بها المركز السادس، فيما استقر اليونايتد في المركز الخامس عشر بلا نقاط.

وضغط رجال المدرب في الدقائق الأخيرة، أملا في إدراك التعادل، لكن بدون النجاح في الوصول بفرصة حقيقية لمرمى رايا، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدون دون مقابل.