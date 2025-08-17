الصفحة الرئيسية
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537510-638910624581679702.webp
بالصورة.. مودريتش يظهر للمرة الأولى بقميص ميلان
رياضة
2025-08-17 | 17:21
المصدر:
موقع كووورة
195 شوهد
ظهر
الكرواتي لوكا مودريتش
، نجم
ريال مدريد
السابق، للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد
ميلان
، خلال مواجهة
باري
، بمنافسات الدور التمهيدي بكأس
إيطاليا
.
وانضم مودريتش للروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر ومجانا بعد رحيله عن
ريال مدريد
بنهاية عقده.
وتواجد لوكا على مقاعد بدلاء
ميلان
بمباراة
باري
الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد، قبل أن يشارك في الدقيقة 65 بدلا من
صامويل ريتشي
.
جدير بالذكر أن
الأسطورة
الكرواتي يرتدي
القميص
رقم 14 مع الروسونيري.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مودريتش
ميلان
الكرواتي لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
صامويل ريتشي
كأس إيطاليا
ريال مدريد
الأسطورة
إيطاليا
صامويل
