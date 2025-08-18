الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد الأولى والتشكيل المتوقع

وتوقع موقع «وان فوتبول» أن يعتمد ألونسو على خطة لعب 4-3-3 في المواجهة المقبلة للفريق أمام ، كما يسعى ألونسو إلى تحقيق انطلاقه قوية ليبدأ رحلته في استعادة لقب الليجا منذ جولته الأولى.التشكيل المتوقع لريال أمام أوساسوناخط الدفاع: دين هويسن، إيدير ميليتاو، ، كاريراس.خط الوسط: ، وأوريلين تشواميني، وأردا غولر.خط الهجوم: ، ، .القنوات الناقلة لمباراة وأوساسونايمكن متابعة أحداث مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الجولة الأولي من ، عبر شبكة قنوات بين سبورتس.