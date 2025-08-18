مدرب النصر السعودي: رونالدو سبب مجيئي

وسيخوض جيسوس أول مباراة رسمية مع النصر أمام الاتحاد، غدا الثلاثاء 19 أغسطس 2025، في نصف نهائي بهونغ .وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة أمام الاتحاد في نصف السوبر السعودي: "من الأمور التي حفّزتني لقبول عرض النصر هو وجود .. نريد تحقيق الألقاب، وصلت قبل شهر والفريق يعمل بشكل جيد".كما أكد جيسوس أن كأس السوبر ليست الأولى له، مُشيراً إلى أنه حقق الكأس في 3 مناسبات سابقة قبل التعاقد مع النصر.وقال: "حققت السوبر في ثلاث مرات سابقة.. أفكر في الرابعة مع النصر".