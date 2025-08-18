رونالدو وبنزيما في مواجهة جديدة.. الموعد والقنوات الناقلة

ويصطدم النصر، المتوج بكأس السوبر السعودي مرتين، في اللقاء الافتتاحي بمنافسه التقليدي الاتحاد.
وتعد هذه المواجهة مرتقبة بشكل خاص، كونها ستجمع قائد نادي النصر
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
بزميله السابق في ريال مدريد
، الفرنسي كريم بنزيم، قائد الاتحاد.
وفي نصف النهائي الآخر، يشهد السوبر مواجهة قوية بين القادسية
والأهلي.
وتقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب هونغ كونغ
غدا الثلاثاء، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية
.
ويدخل الاتحاد البطولة بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين
وكأس خادم الحرمين
الشريفين، ويسعى لتحقيق الثلاثية المحلية استعدادا للموسم الجديد الذي سيشهد عودته إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
على المقلب الآخر، يطمح نادي النصر الملقب بـ"العالمي" للتتويج بأول ألقابه تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يعود للملاعب السعودية في تجربة ثالثة.
وعزز النصر صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز
.
ويعد الموسم الجديد فرصة قد تكون الأخيرة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو
لتحقيق الألقاب المحلية مع النصر، فمنذ انضمامه في يناير 2023، لم يحقق سوى لقب واحد وهو كأس الملك
سلمان للأندية الأبطال في عام 2023.
يذكر أن النصر سبق وأن فاز بلقب كأس السوبر السعودي مرتين متتاليتين في نسختي 2019 و2020.