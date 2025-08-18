تداعيات انسحاب الهلال من السوبر السعودي.. اعتراض وقرار مرتقب

لا تزال توابع انسحاب من بطولة 2025 مستمرة.



وتأهل الاتحاد بصفته الدوري وكأس خادم الشريفين، فيما يشارك كوصيف للكأس، والهلال صاحب وصافة الدوري، والنصر الحاصل على المركز الثالث.

وأسفرت قرعة منافسات دور نصف النهائي لبطولة 2025 عن مواجهة بمثابة "نهائي مبكر" بين النصر والاتحاد، فيما يلتقي القادسية مع في نصف النهائي الآخر.

الهلال أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025 بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد المشاركة في ، ولتجنب الإرهاق قبل الموسم الجديد.

وبناء عليه تمت دعوة ، صاحب المركز الرابع في الدوري، ليشارك في البطولة بدلا من الهلال.

مدرب القادسية يتحدث عن انسحاب الهلال

قال الإسباني ميشيل مدرب القادسية في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي: "السوبر بطولة مهمة بالنسبة لنا، وصلنا لهذه البطولة بعد تقديم عمل كبير في الموسم الماضي وهذا يعطينا دافعاً للمواصلة بذات الإجراء ونعرف مستوى المنافس في المواجهة، ولا نتخوف من أي فريق".

وأضاف غونزاليس أن البطولة تضم أفضل 4 أندية في الموسم الماضي، وينقصها تواجد الهلال الذي لم يشارك، معرباً عن سعادته بالتواجد في البطولة، لكنه لفت إلى أن فريقه كان يستحق التواجد في النهائي بشكل مباشر بعد انسحاب "الزعيم".

كأس السوبر السعودي

وعن مواجهة الأهلي بدلاً من الهلال، قال مدرب القادسية إنه لا يوجد اختلاف سواء على مستوى الإعداد أو تجهيز اللاعبين، لافتاً إلى أن فريقه يضم العديد من النجوم العالميين القادرين على تحقيق الفوز.

قرار مرتقب

وفقاً لصحيفة "الرياضية" ، فإن فرض تعديلاً عاجلاً بإضافة مادة مستقلة رقم "9" عن "الانسحاب" في لائحة المسابقات، وذلك قبل ساعات من انطلاق نسخة الموسم الحالي من السوبر.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تعميم اللائحة بعد التعديل، وإرسالها إلى جميع الأندية.

المادة الجديدة شملت 4 فقرات، تتفرع منها 7 بنود تفصيلية عن حالات الانسحاب بما فيها، أحقية المشرع "اتحاد القدم"، مطالبة النادي المنسحب، بعد إعلان جدول البطولة، بدفع التعويض المستحق عن كافة الأضرار أو الخسائر التي تسبب بها النادي المنسحب، على أن يحدد الاتحاد قيمة التعويض.

وشهدت اللائحة تعديلات أخرى، وهي، أنه في حال احتياج مسؤولي المباراة مزيداً من الوقت لكتابة أحداث وحالات في تقرير المباراة، فيجب تزويد والأخلاق ولجنة المسابقات بتقرير إلحاقي في موعد أقصاه 11.00 صباح اليوم التالي من المباراة.