أرنولد يحسم الجدل بشأن تمثيل علي جاسم للمنتخب الأولمبي.. هل سيشارك؟

وقال غراهام ، إنه "جلستُ مع ، واتفقتُ معه على تَمثيلِ المنتخبِ الأولمبيّ، لكونه يحتاجُ للعبِ مبارياتٍ أكثر في المرحلةِ المُقبلة؛ بسببِ عدمِ حسم مُستقبله مع النادي حتى الآن".وأضاف: "أردتُ من علي جاسم أن يكونَ جاهزاً من الناحيتين البدنيّة والفنيّة في شهر سبتمبر، إذ سيخوضُ مع المُنتخبِ الوطنيّ مباراتين وديتين، إضافةً إلى ثلاث مبارياتٍ رسميّةٍ في التصفياتِ الآسيويّة".وتابع: "هذا سيسهمُ بإكمالِ جاهزيته لموعدِ المُلحقِ الآسيويّ في في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل".