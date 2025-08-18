Alsumaria Tv
أرنولد يحسم الجدل بشأن تمثيل علي جاسم للمنتخب الأولمبي.. هل سيشارك؟

رياضة

2025-08-18 | 13:52
أرنولد يحسم الجدل بشأن تمثيل علي جاسم للمنتخب الأولمبي.. هل سيشارك؟
228 شوهد

منح مدربُ منتخبنا الوطنيّ غراهام أرنولد، اليوم الاثنين، الضوءَ الأخضر للاعبِ علي جاسم لتَمثيلِ المُنتخبِ الأولمبيّ في التصفياتِ الآسيويّة دون 23 عاماً، التي ستقامُ مطلعَ الشهر المُقبل في كمبوديا.

وقال غراهام أرنولد، إنه "جلستُ مع علي جاسم، واتفقتُ معه على تَمثيلِ المنتخبِ الأولمبيّ، لكونه يحتاجُ للعبِ مبارياتٍ أكثر في المرحلةِ المُقبلة؛ بسببِ عدمِ حسم مُستقبله مع النادي حتى الآن".
وأضاف: "أردتُ من علي جاسم أن يكونَ جاهزاً من الناحيتين البدنيّة والفنيّة في شهر سبتمبر، إذ سيخوضُ مع المُنتخبِ الوطنيّ مباراتين وديتين، إضافةً إلى ثلاث مبارياتٍ رسميّةٍ في التصفياتِ الآسيويّة".
وتابع: "هذا سيسهمُ بإكمالِ جاهزيته لموعدِ المُلحقِ الآسيويّ في السعودية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل".
