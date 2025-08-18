الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
أرنولد يحسم الجدل بشأن تمثيل علي جاسم للمنتخب الأولمبي.. هل سيشارك؟
أرنولد يحسم الجدل بشأن تمثيل علي جاسم للمنتخب الأولمبي.. هل سيشارك؟
رياضة
2025-08-18 | 13:52
228 شوهد
منح مدربُ منتخبنا الوطنيّ غراهام
أرنولد
، اليوم الاثنين، الضوءَ الأخضر للاعبِ
علي جاسم
لتَمثيلِ المُنتخبِ الأولمبيّ في التصفياتِ الآسيويّة دون 23 عاماً، التي ستقامُ مطلعَ الشهر المُقبل في
كمبوديا
.
وقال غراهام
أرنولد
، إنه "جلستُ مع
علي جاسم
، واتفقتُ معه على تَمثيلِ المنتخبِ الأولمبيّ، لكونه يحتاجُ للعبِ مبارياتٍ أكثر في المرحلةِ المُقبلة؛ بسببِ عدمِ حسم مُستقبله مع النادي حتى الآن".
وأضاف: "أردتُ من علي جاسم أن يكونَ جاهزاً من الناحيتين البدنيّة والفنيّة في شهر سبتمبر، إذ سيخوضُ مع المُنتخبِ الوطنيّ مباراتين وديتين، إضافةً إلى ثلاث مبارياتٍ رسميّةٍ في التصفياتِ الآسيويّة".
وتابع: "هذا سيسهمُ بإكمالِ جاهزيته لموعدِ المُلحقِ الآسيويّ في
السعودية
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل".
مقالات ذات صلة
"فيفا" يحسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي
04:04 | 2025-06-25
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل بشأن طرد علي الحمادي
01:55 | 2025-06-06
رونالدو يحسم الجدل بشأن الاستمرار مع النصر السعودي
10:27 | 2025-05-30
بسمة بوسيل تحسم الجدل بشأن عودتها لتامر حسني
13:07 | 2025-07-28
ميسي يعود لقائمة منتخب الأرجنتين
14:04 | 2025-08-18
تداعيات انسحاب الهلال من السوبر السعودي.. اعتراض وقرار مرتقب
13:35 | 2025-08-18
ألونسو يقتحم الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة بتعليق مثير.. هذا ما قاله
10:37 | 2025-08-18
رونالدو وبنزيما في مواجهة جديدة.. الموعد والقنوات الناقلة
10:30 | 2025-08-18
مدرب النصر السعودي: رونالدو سبب مجيئي
08:30 | 2025-08-18
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد الأولى والتشكيل المتوقع
04:46 | 2025-08-18
حريق داخل بيت ومحل تجاري في منطقة سيف سعد وسط مدينة كربلاء والدفاع المدني يتدخل
14:16 | 2025-08-18
مواطنون يحاولون اخماد حريق عجلة في الموصل
13:49 | 2025-08-18
اعتقال "أخطر عصابة" لسرقة الدراجات النارية في بغداد
12:42 | 2025-08-18
شاب ينجو باعجوبة من مـ*ـوت محقق في واسط
05:35 | 2025-08-18
بداعي السخرية.. صاحب مزرعة يطلق أسداً على عامل مصري في ليبيا
05:20 | 2025-08-18
بالفيديو.. تفجير حلب
13:06 | 2025-08-17
وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا
11:50 | 2025-08-17
حريق ضخم يلتهم بساتين ومنازل في المثنى
11:25 | 2025-08-17
المشاهد الأولى لفتح مقـ*ـبرة الخسفة التي تضم رفات ضحايا الإرهـ*ـاب في الموصل
06:16 | 2025-08-17
اكبر مقبرة جماعية في التاريخ.. العراق يبدأ فتح "بئر اسرار الموت" في الموصل (صور وفيديو)
02:18 | 2025-08-17
