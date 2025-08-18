ميسي يعود لقائمة منتخب الأرجنتين

ويلعب منتخب ضد منتخبي فنزويلا والإكوادور، في أيلول المقبل، ضمن تصفيات 2026.وتقام مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم 5 سبتمبر، بينما تقام مباراة الإكوادور يوم 10 من الشهر ذاته.وشهدت القائمة غياب إنزو فيرنانديز، لاعب وسط ، للإيقاف بعد طرده في مباراة الأخيرة، بينما شهدت عودة ، نجم بعد غيابه عن القائمة الأخيرة للإصابة.وجاءت القائمة كالتالي:حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – والتر بينيتيز (كريستال بالاس) – جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا).الدفاع: كريستيان روميرو (توتنهام) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) – جونزالو مونتيل (ريفير بليت) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) – خوان فويس (فياريال) – نيكولاس تاليافيجو (أولمبيك ليون) – ماركوس أكونيا (ريفير بليت).الوسط: خوليو سولير (بورنموث) – فاكوندو ميدينا (مارسيليا) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - آلان فاريلا (بورتو) – ليوناردو باريديس (بوكا جونيورز) – تياجو ألمادا (أتليتكو مدريد) – نيكولاس باز (كومو) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - كلاوديو إيتشيفيريا (مانشستر سيتي) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) – فالنتين كاربوني (جنوى).الهجوم: جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد) – أنخيل (تايجرز) – خوليان الفاريز (أتليتكو مدريد) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس) – ميسي (إنتر ميامي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – خوسي مانويل لوبيز (بالميراس).ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات الجنوبية لكأس العالم برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني بعد مرور 16 جولة من التصفيات.