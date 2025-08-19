رسميا.. نادي أربيل يتعاقد مع همام طارق

ويعد انضمام همام، صاحب التجربة الطويلة في الملاعب المحلية والعربية، إضافةً نوعيةً لفريق الصفراء، لا سيما أنه سيعود للعمل تحت قيادة المدرب ، الذي سبق أن أشرف عليه خلال فترة تألقه مع ، في شراكة فنية تبشّر بالكثير للفريق الكردستاني.تأتي هذه الصفقة في إطار سلسلة من التعاقدات التي تُجريها هذا الصيف بهدف تعزيز صفوف الفريق، إذ سبق أن تم استقطاب اللاعب ، ويعمل حاليًا على انتداب أسماء أخرى، من بينها المحترف عمار جاموس.وأكدت عزمها على تشكيل فريق قوي ومنافس في الموسم الجديد، من خلال المزج بين الخبرات المحلية والدعم الأجنبي، بما يضمن تحقيق طموحات الجماهير والعودة بقوة إلى الواجهة.