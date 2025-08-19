إحداها بالزي العربي.. 10 صور رائعة من زيارة رونالدو لمتحفه في هونغ كونغ

ويتواجد في برفقة فريق النصر، الذي سيخوض مباراة نصف نهائي ، مساء اليوم الثلاثاء أمام الاتحاد.ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في نسختها الثانية عشرة، والتي تُقام خارج المملكة للمرة الأولى، بمشاركة أربعة أندية هي: النصر والاتحاد والأهلي والقادسية. وسيواجه النصر – بقيادة رونالدو – نظيره الاتحاد، الذي يضم الفرنسي ، في مباراة نصف النهائي، بينما يلتقي مع في المواجهة الأخرى يوم الأربعاء.رونالدو في متحفه الخاصوتجول نجم بين أقسام المتحف الذي يوثق أبرز إنجازاته ولحظاته التاريخية، حيث بدا مُنبهرا بشكل لافت بالتمثال الذي يجسده وهو يرتدي الزي السعودي.وأمضى رونالدو وقتا ممتعا بين معروضات المتحف التي تضم جوائزه الفردية والجماعية، وقطعا تذكارية من مسيرته العالمية، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية تعرض أهدافه الأسطورية.وفيما يلي صور زيارة رونالدو لمتحفه في هونغ :