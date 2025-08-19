Alsumaria Tv
إلغاء بطولة كأس السوبر العراقي بصيغتها الموسعة وعودة نظام المباراة الواحدة

رياضة

2025-08-19 | 03:50
إلغاء بطولة كأس السوبر العراقي بصيغتها الموسعة وعودة نظام المباراة الواحدة
المصدر:
الصباح
147 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أشاد عدد من المهتمين بالشأن الرياضي بقرار إلغاء مباريات بطولة كأس السوبر بكرة القدم واختزالها بلقاء بين بطل كأس العراق وبطل الدوري، بعد أن كان مقررا لها بين (6) أندية محلية ممن حلت بالترتيب الأول إلى الرابع في دوري نجوم العراق الموسم المنصرم، فضلا عن بطل الكأس ووصيفه.

واختزال المسابقة إلى مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس لبيان الفائز كما كان سائدًا في سنوات سابقة كان موضع إشادة من زملاء المهنة الذين أدلوا بدلوهم في هذا الجانب.

وبيّن اتحاد اللعبة وعبر مكتبه الإعلامي أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة توصلت إلى قناعة بضرورة تأجيل فكرة إقامة مسابقة السوبر إلى موسم آخر، بعد اعتراضات الأندية المشاركة بالمسابقة وتعدد التزامات منتخباتنا الوطنية والأولمبية والشبابية في بطولات قارية وتصفيات مونديالية.

(1986) أول نسخة من البطولة
أقيمت أول نسخة من كأس السوبر العراقي في العام (1986) بين بطل الدوري والكأس، وفاز نادي الرشيد باللقب بتغلبه على الطلبة بهدفين لهدف، وتوقفت المسابقة حتى العام (1997)، حيث فاز الجوية باللقب بعد فوزه على الزوراء بثلاثة أهداف لهدف.

وفي موسم (1998) نال الزوراء كأس السوبر بالفوز على الشرطة بهدف نظيف، وتغلب الزوراء على الطلبة بركلات الجزاء الترجيحية في موسم (1999) بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، وظفر الزوراء باللقب في موسم (2000) بالفوز على الجوية بهدف نظيف، وعاد الجوية للقب في موسم (2001) بتغلبه على الزوراء بهدف، لكن الطلبة تفوق في موسم (2002) على الجوية بهدفين مقابل هدف، ولم تُقم المسابقة في (2003) وأُلغيت حتى العام (2016).

وفي العام (2017) عاد الزوراء لإحراز كأس السوبر بفوزه على الجوية بركلات الجزاء الترجيحية، وفي الموسم التالي لم تُقم المسابقة، وفي عام (2019) ظفر الشرطة بالكأس بعد تخطيه الزوراء بركلات الجزاء الترجيحية، ولم تُقم في العام (2020)، ثم استؤنفت عام (2021) عندما نجح الزوراء بالحصول على الكأس بعد تغلبه على الجوية، بينما نال الشرطة اللقب في العام (2022) بفوزه على الكرخ بهدف دون رد لتتوقف البطولة منذ ذلك العام وحتى الآن.

الأندية الفائزة بكأس السوبر العراقي
أكثر الأندية فوزًا بكأس السوبر العراقي هو الزوراء (5) مرات ووصيفًا (3) مرات، وحل بعده القوة الجوية إذ فاز بالكأس مرتين وجاء وصيفًا (4) مرات، ونال الشرطة اللقب مرتين والوصافة مرة واحدة، وفاز الرشيد بأول نسخة، وظفر الكرخ بالوصافة مرة واحدة.

نظام البطولة الجديد
تغير نظام البطولة في العام الحالي وتم الإعلان عن مشاركة (6) أندية بالمسابقة هي بطل الدوري الشرطة، والوصيف الزوراء، والطلبة، والجوية، وبطل الكأس دهوك ووصيفه زاخو، وقسمت الفرق على مجموعتين، ويتأهل كل بطل مجموعة إلى النهائي، ويتنافس وصيف كل مجموعة لتحديد صاحب المركز الثالث، لكن تعدد الاعتراضات من قبل الأندية المحلية على تنظيم المسابقة في وقت حرج دعا اتحاد الكرة إلى العودة لنظام البطولة السابق بإقامة مباراة فاصلة بين بطلي الدوري والكأس.

وعن هذه المنافسات تحدث عدد من المهتمين بها والغاية من تنظيمها وتأجيل فكرة إقامتها بشكل موسع.

وكان الاتحاد المعني قد حدد في وقت سابق اليوم التاسع عشر من آب الحالي موعدًا لانطلاق المسابقة وتختتم المباريات في (29) آب، لكن أكثر من نادٍ أعلن عن عدم مشاركته بالبطولة مثل زاخو والشرطة، وفضلت أندية أخرى تأجيل المسابقة إلى وقت آخر بسبب عدم الانتهاء من التعاقدات وغياب الاستعدادات الأولية للفرق المشاركة وقرب انطلاق منافسات دوري النجوم.

وكان أول المتحدثين بخصوص تأجيل المسابقة وأثنى على اختزالها بلقاء واحد هو حسين سلمان، مدير المكتب الإعلامي لنادي الكرخ، قائلًا: "لا بأس أن تكون البطولة نشاطًا يتم افتتاح الموسم الكروي من خلاله، لكن الاعتراض على هذه المسابقة هو فقط توقيتها هذا الموسم، والذي قد يتعارض مع عملية إعداد المنتخب الوطني، والحمد لله كان قرار اقتصارها على بطلي الدوري والكأس استدراكًا لحال الأندية في ظروف صعبة لم تكتمل بعد تشكيلاتها ولم تخض لقاءات ودية تزيد من انسجام لاعبيها".

بطولة لا تخدم الأندية
أما أحمد الغراوي من المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة أكد أن "هذه البطولة بشكلها السابق لا تخدم الأندية ولا تحقق أهدافًا فنية واضحة، وأنا لست ضد إقامتها من حيث المبدأ، لكني ضد توقيتها وشكلها الموسع الذي لا يتناسب مع واقع الكرة العراقية وظروف أنديتنا"، ويضيف: "مع كل بداية موسم تكون الفرق منشغلة بإعادة ترتيب أوراقها، تعاقدات جديدة، إعداد بدني وتجريب خطط لعب مختلفة، والزج بلاعبين في بطولة تنافسية مبكرة بمشاركة عدد كبير من الأندية كما لو كنا نعيش واقعًا احترافيًا مستقرًا مثل أوروبا، هو أمر مرهق، لا سيما أننا لا نمتلك البنية التحتية المثالية ولا الملاعب الجاهزة ولا الجدولة المحكمة، وبالتالي فإن البطولة بهذه الصيغة ترهق اللاعبين وتعرضهم للإصابات قبل انطلاق الموسم"، ويلفت: "إقامة مباراة واحدة هو الأفضل للفرق المشاركة".

ويشير الصحفي الرياضي يعقوب ميخائيل المقيم منذ عقود خارج العراق إلى أن "تأجيل بطولة كأس السوبر في ظل الأجواء الحالية كان حلًا أفضل بسبب ارتباطات تخص منتخبنا الوطني والأولمبي والشبابي، وعدم جاهزية الأندية المحلية لهذه المسابقة، وجاء قرار اقتصارها بلقاء صاحب الدرع والكأس حلًا مناسبًا لا يرهق الأندية ولا يؤثر في استعداداتها والتزامات كرتنا دوليًا".

من جانبه أكد اللاعب الدولي السابق وعضو إدارة نادي النفط سيد جليل فرحان أن إقامة المسابقة في الوقت الحالي يحمل الكثير من الصعوبات، لأن الفرق في حالة إعداد لتشكيل قائمة لاعبيها، وأرى أن مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس كافية لاختزال البطولة وتحديد الفائز أسوة بما كان يحصل في السابق، لكن مستقبلًا يجب وضع روزنامة تستعد لها الأندية مبكرًا، وبالإمكان إقامة المسابقة الموسعة في مواسم لاحقة.

ويقول الإعلامي عمار ساطع، صحفي وناقد رياضي: "في أغلب الدول تُقام بطولات تنشيطية تسبق المنافسات الدورية لاتحادات كرة القدم لتكون باكورة انطلاق المسابقات، وأعتقد أننا كنا في سنوات سابقة نلجأ لذلك، وتحديدًا في العام (1991)، كانت تقام بطولة تنشيطية يستهل فيها الموسم، تشارك فيها الفرق الـ(6) أو الـ(8) الأولى وتلعب منافساتها بتقسيمها لمجموعتين. وحتى في ثمانينيات القرن الماضي كانت بطولة كأس العراق تقام لمدة شهر كامل من الأول وحتى (30) أيلول بمشاركة تجمع فرق أندية الدرجتين بالمستوى الأول لتكون بمثابة البروفة النهائية لانطلاق الموسم".

وأوضح ساطع أن بطولة كأس السوبر العراقي الوليد الجديد يفترض أن تكون تنشيطية وملائمة مع حدث إقامة الموسم الجديد الذي يشمل دوري نجوم العراق وبطولة كأس العراق، وأهميتها تأتي لكوننا مقبلون على تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال (2026)، وبالتالي كانت ستكون فرصة مناسبة جدًا لمتابعيها من قبل الملاك التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد، مع التأكيد أن مستويات لاعبينا الفنية غير ثابتة، أي أن نسقهم في المستطيل الأخضر لا يمكن أن يبقى مستقرًا، كما أن أداءهم لا يمكن أن يستمر في ذات الواقع.

وأضاف أن المشكلة الأهم التي عارضت إقامة بطولة كأس السوبر العراقي هي فترة انتهاء الموسم الماضي وفترة انطلاق الموسم الجديد والتحضير والإعداد لها بالشكل الأنسب للفرق من معسكرات تدريبية ومباريات تجريبية ومدة الراحة الإجبارية السلبية ونظام التغذية ومن ثمة التحضير بالراحة الإيجابية والإعداد البدني للاعبين، وجاء قرار اختزالها بين بطلي الدوري والكأس تماشيًا مع عدم اكتمال أوراق تشكيلات الأندية المشاركة في كأس السوبر بصيغتها المؤجلة نتيجة اعتراض بعض الفرق المنضوية للمسابقة.

ويرى الحكم الدولي السابق والإعلامي شاكر محمود علوان أن "كأس السوبر كانت غير ملائمة لإقامتها بمشاركة (6) أندية في الوقت الحاضر لقلة الوقت ما بين التوقف وبدايتها، وهذا ما يؤثر سلبًا في إعداد الفرق المشاركة، وأنا مع إقامتها بين بطل الدوري والكأس".


وأكد اتحاد الكرة وعبر مدير مكتبه الإعلامي يوسف أن المسابقة قائمة وستجرى بين بطلي دوري نجوم العراق والكأس، وأوضح فعل أن "البطولة قائمة بصيغتها السابقة ولن يتردد الاتحاد في احتضانها بصورة أوسع لتشمل العديد من الأندية وبنظامها الذي أعلن سابقًا، وهناك رغبة وسعي من الاتحاد لتوفير جميع مستلزمات النجاح، لأنه يرى أنها بطولة تنافسية قبل انطلاق الدوري تزيد من حماسة وتفاعل الجمهور مع المباريات، لا سيما أن الفرق المشاركة من الصفوة وأصحاب المراكز المتقدمة في دوري نجوم العراق للموسم المنقضي".

وأضاف فعل أنها "فرصة للمدربين لاكتشاف نقاط القوة والضعف في أنديتهم وإيجاد المعالجات التكتيكية لمواطن الخلل مع زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين، خاصة أن أغلب الفرق استقطبت لاعبين جدد وهم بأمس الحاجة للتفاهم، وهذا سيتوفر لهم عبر بطولة كأس السوبر".
