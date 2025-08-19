ألونسو يبدأ رحلته تحت ضغط إرضاء جماهير ريال مدريد

ألونسو يدخل الموسم بطموحات كبيرة، لكن الطريق لن يكون ممهدًا، في إسبانيا، سيصطدم بمنافسين كبار على رأسهم برشلونة بقيادة ، وأتلتيكو ، إلى جانب اختبارات صعبة أمام أندية مثل أتلتيك بيلباو وفياريال.أما على الساحة الأوروبية، فسيكون التحدي أكثر قسوة، حيث يترقب مواجهات محتملة مع عمالقة مثل ، ، ، ، وأرسنال، وهو ما يضع المدرب الإسباني تحت ضغط متواصل لإثبات جدارته.المدرب الشاب أظهر في أولى تصريحاته وعيًا بمسؤولياته، متطرقًا إلى قضايا التحكيم بصرامة، خصوصًا في ما يتعلق بإيقاف اللعب عند الإصابات في الرأس والتعامل الحازم مع المخالفات، لكن التحدي الأكبر يبقى في إرضاء جماهير مدريد التي اعتادت على السيطرة محليًا وأوروبيًا، وتنتظر من ألونسو كتابة فصل جديد في تاريخ النادي.