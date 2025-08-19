Alsumaria Tv
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
برشلونة يكشف عن القميص الثالث للموسم الحالي (صور)

رياضة

2025-08-19 | 05:33
برشلونة يكشف عن القميص الثالث للموسم الحالي (صور)
127 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أزاح نادي برشلونة الستار عن القميص الثالث للفريق في موسم 2025/2026، من إنتاج شركة نايكي، في تصميم يستلهم لحظة تاريخية خالدة تمثلت في تتويج الفريق بالسداسية عام 2009.


القميص جاء بلون المانجو الزاهي المستوحى من الطقم البرتقالي الذي ارتداه الفريق في نهائي كأس العالم للأندية بديسمبر 2009، مع تفاصيل زرقاء داكنة على الياقة والظهر، وخطوط هندسية بارزة في المقدمة، إضافة إلى شعار Spotify في المنتصف. كما يظهر شعار Ambilight TV على طقم الرجال، وشعار BIMBO على طقم السيدات، بينما اكتمل الطقم بشورت وجوارب باللون نفسه.

يتوفر القميص منذ 19 أغسطس في متاجر النادي ونايكي وعبر المنصات الإلكترونية، ويعكس هوية مجموعة Total90 التي اشتهرت بها نايكي مطلع الألفية بتصاميمها الجريئة وجودتها التقنية.
 
 
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
