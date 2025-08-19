برشلونة يكشف عن القميص الثالث للموسم الحالي (صور)

جاء بلون المانجو الزاهي المستوحى من الطقم البرتقالي الذي ارتداه الفريق في نهائي بديسمبر 2009، مع تفاصيل زرقاء داكنة على الياقة والظهر، وخطوط هندسية بارزة في المقدمة، إضافة إلى شعار Spotify في المنتصف. كما يظهر شعار Ambilight TV على طقم الرجال، وشعار BIMBO على طقم السيدات، بينما اكتمل الطقم بشورت وجوارب باللون نفسه.يتوفر القميص منذ 19 أغسطس في متاجر النادي ونايكي وعبر المنصات الإلكترونية، ويعكس هوية مجموعة Total90 التي اشتهرت بها مطلع الألفية بتصاميمها الجريئة وجودتها التقنية.