فاسكيز بشأن الانتقال الى الدوريات العربية.. "الامر وارد"

أكد في تصريحات: "أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن، قائلاً: "لم أحسم وجهتي المقبلة حتى الآن".وعن الاستمرار في أوروبا أو إمكانية اللعب في المنطقة العربية، أجاب قائلا: "لا أعرف، وكل شيء وارد".التصريحات جاءت في وقت تتزايد فيه العروض بشأن اللاعب المخضرم، إذ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التركي تقدم بعرض للتعاقد معه، غير أن فاسكيز اشترط الحصول على عقد يمتد لعامين أو ثلاثة، رافضًا فكرة التوقيع لموسم واحد فقط.وفي المقابل، يحظى اللاعب باهتمام من عدة أندية في وقطر، بالإضافة إلى اتصالات أولية من ، فيما لم يُغلق الباب أمام إمكانية الاستمرار في ، فقد تلقى عرضًا من إسبانيول للعودة من جديد، لكنه طالب بمقابل يتناسب مع مكانته وخبرته الطويلة مع .كما أشارت تقارير إسبانية أخيرًا إلى أنه يدرس بجدية مشروعًا عاطفيًا للعودة إلى جذوره من خلال ديبورتيفو لاكورونيا، النادي الذي ينتمي إلى مدينته، في حال توفرت الظروف الملائمة.