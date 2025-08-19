رفاق رونالدو إلى نهائي كاس السوبر السعودي بعد الإطاحة بالاتحاد

وافتتح أهداف المواجهة عن طريق في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.ونجح الاتحاد في التعادل في الشوط الأول أيضًا عن طريق ستيفين بريجوين في الدقيقة 16.وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض ساديو ماني نجم النصر إلى الطرد بشكل مباشر في الدقيقة 37 بعد التدخل بخشونة على حارس الاتحاد.وفي الشوط الثاني نجح في الدقيقة 61 في كسر مصيدة التسلل وتمرير الكرة لجواو الذي سجل الهدف الثاني.وينتظر النصر الفائز من مباراة والقادسية في الطرف الثاني من نصف السوبر.