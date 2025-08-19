وفاة مفاجئة لأسطورة الكرة الأفريقية

وفي بيان رسمي، عبر نادي عن حزنه لوفاة مهاجمه الأسبق، قائلا: "يتقدم النادي بخالص تعازيه لعائلته وأحبائه في هذا المصاب الجلل".ولم تعلن بعد أسباب وفاة أوموتويوسي.ويعد أوموتويوسي أسطورة في بلاده، حيث ترك بصمة لا تمحى خلال مسيرته الدولية مع منتخب بنين بين عامي 2004 و2016، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 21 هدفا في 47 مباراة.المهاجم المولود في لاغوس بنيجيريا، خاض تجارب احترافية عديدة مع أندية بارزة في المنطقة العربية وأوروبا، منها والزمالك المصري، بالإضافة إلى نادي شيريف وهلسينغبورغ السويدي.كما دافع عن ألوان نادي ميتز الفرنسي في موسم 2009-2010، حيث شارك في 28 مباراة وسجل هدفين.