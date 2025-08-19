الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537715-638912130882410955.png
وفاة مفاجئة لأسطورة الكرة الأفريقية
وفاة مفاجئة لأسطورة الكرة الأفريقية
رياضة
2025-08-19
344 شوهد
فقدت كرة القدم البنينية أحد أبرز نجومها، رازق أوموتويوسي، المهاجم الأسبق لنادي
الزمالك
المصري وميتز الفرنسي، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 39 عاما.
وفي بيان رسمي، عبر نادي
ميتز
عن حزنه لوفاة مهاجمه الأسبق، قائلا: "يتقدم النادي بخالص تعازيه لعائلته وأحبائه في هذا المصاب الجلل".
ولم تعلن بعد أسباب وفاة أوموتويوسي.
ويعد أوموتويوسي أسطورة في بلاده، حيث ترك بصمة لا تمحى خلال مسيرته الدولية مع منتخب بنين بين عامي 2004 و2016، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 21 هدفا في 47 مباراة.
المهاجم المولود في لاغوس بنيجيريا، خاض تجارب احترافية عديدة مع أندية بارزة في المنطقة العربية وأوروبا، منها
النصر السعودي
والزمالك المصري، بالإضافة إلى نادي شيريف
تيراسبول
السويدي
وهلسينغبورغ السويدي.
كما دافع عن ألوان نادي ميتز الفرنسي في موسم 2009-2010، حيث شارك في 28 مباراة وسجل هدفين.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الكرة العراقية تفقد قامة رياضية: وفاة اللاعب والمعلق "شدراك يوسف"
03:00 | 2025-08-05
وفاة أسطورة بوروتو داخل مركز تدريب النادي
11:40 | 2025-08-05
وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان
12:39 | 2025-07-24
ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"
02:45 | 2025-08-04
رازق أوموتويوسي
كرة قدم
نادي الزمالك المصري
النصر السعودي
تيراسبول
السويدي
الزمالك
ألوان ༻
ميتز
تيرا
