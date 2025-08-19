Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد.. اعتقال عصابة من ثمانية إيرانيين بتهمة سرقة سيارات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد هزيمة الاتحاد.. جيسوس يصف ساديو ماني بالمتهور

رياضة

2025-08-19 | 13:20
بعد هزيمة الاتحاد.. جيسوس يصف ساديو ماني بالمتهور
151 شوهد

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، عن سعادته بعد الفوز على الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتفوق فريق النصر على الاتحاد بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي المقامة في هونج كونج.
وكانت تلك المباراة الرسمية الأولى لجيسوس كمدير فني للنصر، حيث قاد الفريق هذا الصيف بعد رحيله عن الهلال.
ماذا قال جيسوس بعد مباراة النصر والاتحاد؟
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه أول مباراة رسمية لي مع النصر، نجحنا في الفوز بالمباراة، وأظهرنا تنظيماً كبيراً رغم أن فريقي لعب 70 دقيقة بدون ساديو ماني، بالتأكيد هو لاعب كبير، لكن فريقنا لعب بشكل مثالي، وسجل هدفين".
وأضاف: "الهدف الثالث كان صحيحاً، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف، المباراة انتهت 3-1 بالنسبة لي، ليس لي علاقة بقرار الحكم فهو يتحمل مسؤوليته".
وأضاف: "بعد 25 يوماً من العمل الجاد ورفع المستوي البدني للاعبين، نجحنا في النهاية في الفوز والعبور إلى المباراة النهائية بالبطولة، مباراة اليوم كانت مرهقة بدنياً للغاية، والرطوبة كانت عالية، بالإضافة إلى خوض الفريق المباراة بعشرة لاعبين".
وأثنى جيسوس على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق، قائلاً: "كريستيانو رونالدو محترف وأنيق في الملعب، لا يوجد لدي أدنى شك في أنه أفضل لاعب في العالم، أنا كبرتغالي أفتخر به، ووجوده يساعد النصر على التتويج بالألقاب".
وعن غياب ساديو ماني عن المباراة النهائية، أوضح: "إنها ضربة قوية بالنسبة لنا، لكننا سنتأقلم على هذا الوضع، أعتقد أنه تهور بشكل كبير، لكنه لاعب كبير ويمتلك خبرة عريضة، وأتمني أن يساعدنا في الدوري في الموسم الجديد".
واختتم مدرب النصر قائلاً: "النصر ينقصه بعض الأمور الفنية، ونبحث في الوقت الحالي عن التعاقد مع لاعب محور سعودي، خاصة وأن الفريق استكمل قائمة الأجانب".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أول تعليق لرونالدو بعد تأهل النصر لنهائي كأس السوبر
13:04 | 2025-08-19
وفاة مفاجئة لأسطورة الكرة الأفريقية
11:10 | 2025-08-19
رفاق رونالدو إلى نهائي كاس السوبر السعودي بعد الإطاحة بالاتحاد
10:11 | 2025-08-19
عالميا.. أفضل الرياضيين المساهمين في الأعمال الخيرية
07:47 | 2025-08-19
فاسكيز بشأن الانتقال الى الدوريات العربية.. "الامر وارد"
06:06 | 2025-08-19
البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً للمنتخب العراقي لكرة الصالات
05:42 | 2025-08-19
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
Play
مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
13:11 | 2025-08-19
توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة
Play
توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة
12:27 | 2025-08-19
شاهد.. سيارة تقتحم طاولة يوتيوبر أمريكي أثناء تجربة مطعم
Play
شاهد.. سيارة تقتحم طاولة يوتيوبر أمريكي أثناء تجربة مطعم
06:59 | 2025-08-19
بالفيديو.. حرائق حلبجة تمتد بسرعة هائلة وفرق الدفاع تبدأ بالانسحاب
Play
بالفيديو.. حرائق حلبجة تمتد بسرعة هائلة وفرق الدفاع تبدأ بالانسحاب
04:25 | 2025-08-19
تسديد مستحقات القمح: فلاحو صلاح الدين بين الاستياء والأمل
Play
تسديد مستحقات القمح: فلاحو صلاح الدين بين الاستياء والأمل
02:00 | 2025-08-19
مفوضية الانتخابات تواصل تدقيق وثائق المرشحين
Play
مفوضية الانتخابات تواصل تدقيق وثائق المرشحين
01:30 | 2025-08-19
نزاع عشائري عنيف جنوب ميسان (فيديو)
Play
نزاع عشائري عنيف جنوب ميسان (فيديو)
16:30 | 2025-08-18
حريق داخل بيت ومحل تجاري في منطقة سيف سعد وسط مدينة كربلاء والدفاع المدني يتدخل
Play
حريق داخل بيت ومحل تجاري في منطقة سيف سعد وسط مدينة كربلاء والدفاع المدني يتدخل
14:16 | 2025-08-18
مواطنون يحاولون اخماد حريق عجلة في الموصل
Play
مواطنون يحاولون اخماد حريق عجلة في الموصل
13:49 | 2025-08-18
اعتقال "أخطر عصابة" لسرقة الدراجات النارية في بغداد
Play
اعتقال "أخطر عصابة" لسرقة الدراجات النارية في بغداد
12:42 | 2025-08-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.