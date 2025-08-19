بعد هزيمة الاتحاد.. جيسوس يصف ساديو ماني بالمتهور

وتفوق فريق النصر على الاتحاد بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ليتأهل لنهائي المقامة في .وكانت تلك المباراة الرسمية الأولى لجيسوس كمدير فني للنصر، حيث قاد الفريق هذا الصيف بعد رحيله عن .ماذا قال جيسوس بعد مباراة النصر والاتحاد؟وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه أول مباراة رسمية لي مع النصر، نجحنا في الفوز بالمباراة، وأظهرنا تنظيماً كبيراً رغم أن فريقي لعب 70 دقيقة بدون ، بالتأكيد هو لاعب كبير، لكن فريقنا لعب بشكل مثالي، وسجل هدفين".وأضاف: "الهدف الثالث كان صحيحاً، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف، المباراة انتهت 3-1 بالنسبة لي، ليس لي علاقة بقرار الحكم فهو يتحمل مسؤوليته".وأضاف: "بعد 25 يوماً من العمل الجاد ورفع المستوي البدني للاعبين، نجحنا في النهاية في الفوز والعبور إلى المباراة النهائية بالبطولة، مباراة اليوم كانت مرهقة بدنياً للغاية، والرطوبة كانت عالية، بالإضافة إلى خوض الفريق المباراة بعشرة لاعبين".وأثنى جيسوس على قائد الفريق، قائلاً: " محترف وأنيق في الملعب، لا يوجد لدي أدنى شك في أنه أفضل لاعب في العالم، أنا كبرتغالي أفتخر به، ووجوده يساعد النصر على التتويج بالألقاب".وعن غياب ساديو ماني عن المباراة النهائية، أوضح: "إنها ضربة قوية بالنسبة لنا، لكننا سنتأقلم على هذا الوضع، أعتقد أنه تهور بشكل كبير، لكنه لاعب كبير ويمتلك خبرة عريضة، وأتمني أن يساعدنا في الدوري في الموسم الجديد".واختتم مدرب النصر قائلاً: "النصر ينقصه بعض الأمور الفنية، ونبحث في الوقت الحالي عن التعاقد مع لاعب محور سعودي، خاصة وأن الفريق استكمل قائمة الأجانب".