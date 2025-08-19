Alsumaria Tv
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

رياضة

2025-08-19 | 16:49
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
المصدر:
موقع كووورة
244 شوهد

توج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، عن موسم 2024-2025.

وحصد صلاح الجائزة، بعدما قاد ليفربول لتحقيق لقب البريميرليج للمرة رقم 20 في تاريخه.
 
وبخلاف ذلك، حقق صلاح جائزة هداف البريميرليج برصيد 29 هدفًا، وكذلك أكثر من صنع أهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي) وديكلان رايس (آرسنال).

وأصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا للجائزة برصيد 3 مرات بعدما سبق أن حققها موسمي 2017-2018، و2021-2022.

وتفوق النجم المصري على تييري هنري وكريستيانو رونالدو وألان شيرار ومارك هيوز وجاريث بيل وكيفين دي بروين الذين حقق كل منهم الجائزة مرتين فقط.

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يجمع بين 5 جوائز فردية في موسم واحد، بعد أن سبق له التتويج بجوائز: هدّاف الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب من رابطة الدوري، وأفضل لاعب من رابطة كتّاب كرة القدم.
