صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

توج المصري ، نجم ، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، عن موسم 2024-2025.



وحصد صلاح الجائزة، بعدما قاد لتحقيق لقب البريميرليج للمرة رقم 20 في تاريخه.

وبخلاف ذلك، حقق صلاح جائزة هداف البريميرليج برصيد 29 هدفًا، وكذلك أكثر من صنع أهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.



وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من، (مانشستر يونايتد)، (نيوكاسل يونايتد)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، (تشيلسي) وديكلان رايس (آرسنال).



وأصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا للجائزة برصيد 3 مرات بعدما سبق أن حققها موسمي 2017-2018، و2021-2022.



وتفوق النجم المصري على وكريستيانو وألان شيرار ومارك هيوز وجاريث بيل وكيفين الذين حقق كل منهم الجائزة مرتين فقط.



كما أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يجمع بين 5 جوائز فردية في موسم واحد، بعد أن سبق له التتويج بجوائز: هدّاف الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب من رابطة الدوري، وأفضل لاعب من رابطة كتّاب كرة القدم.