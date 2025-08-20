الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
البث المباشر
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537768-638912727239272748.jpg
مواجهة دهوك ونفط ميسان: آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب
رياضة
2025-08-20 | 03:44
41 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن المدير الإداري لمنتخبنا الشبابي
جبار هاشم
عن خطة إعداد مكثفة قبل التوجّه إلى
السعودية
للمشاركة في بطولة
كأس الخليج العربي
.
وذكر هاشم أن "المنتخب سيخوض مباراتين وديتين، قبل المغادرة إلى
السعودية
من أجل المشاركة في
بطولة كأس الخليج
للشباب، حيث سيواجه
دهوك
ونفط
ميسان
، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بغية الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحديد التشكيلة النهائية".
وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب
أحمد صلاح
سيستغل هاتين المباراتين لاختبار خطط اللعب المختلفة وتقييم أداء اللاعبين في مراكزهم، بهدف الوصول إلى التشكيلة المناسبة، التي ستمثل المنتخب في البطولة.
وأشار اللاعب
الدولي السابق
إلى أن "قائمة المنتخب النهائية ستضم (23) لاعبًا، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الحالي"، مؤكدًا أن هذه القائمة لن تكون نهائية بشكل مطلق، بل إنها ستخضع للتقييم المستمر خلال مباريات البطولة الخليجية، إذ سيتم التعرف على المستويات الحقيقية للاعبين واكتشاف المراكز التي تحتاج إلى تدعيم بلاعبين جدد، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في تصفيات
كأس آسيا
المقبلة.
وبشأن طموح
ليوث الرافدين
في
المجموعة الثانية
التي تضم أيضًا مصر وعمان والبحرين، بيّن هاشم "أن المشاركة في هذه البطولة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، حيث ستكشف المستويات الحقيقية للاعبين وسيتم تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وهذا سيكون مهمًا جدًا قبل بدء تصفيات كأس آسيا المقبلة، التي تعد الهدف الرئيس للمنتخب"، منوّهًا بأن طموح المنافسة مشروع للجميع، وهذا ما يمنح الفرق دافعًا لتقديم أفضل ما لديها، فالمشاركة في هذه المسابقة ليست مجرد حضور، بل هي فرصة للتحدي وإثبات الذات، وكسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة.
مواجهة دهوك ونفط ميسان
آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب
كأس الخليج العربي
المجموعة الثانية
بطولة كأس الخليج
الخليج العربي
السومرية نيوز
الدولي السابق
ليوث الرافدين
بطولة الخليج
