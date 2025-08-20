مواجهة دهوك ونفط ميسان: آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب

وذكر هاشم أن "المنتخب سيخوض مباراتين وديتين، قبل المغادرة إلى من أجل المشاركة في للشباب، حيث سيواجه ونفط ، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بغية الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحديد التشكيلة النهائية".وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب سيستغل هاتين المباراتين لاختبار خطط اللعب المختلفة وتقييم أداء اللاعبين في مراكزهم، بهدف الوصول إلى التشكيلة المناسبة، التي ستمثل المنتخب في البطولة.وأشار اللاعب إلى أن "قائمة المنتخب النهائية ستضم (23) لاعبًا، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الحالي"، مؤكدًا أن هذه القائمة لن تكون نهائية بشكل مطلق، بل إنها ستخضع للتقييم المستمر خلال مباريات البطولة الخليجية، إذ سيتم التعرف على المستويات الحقيقية للاعبين واكتشاف المراكز التي تحتاج إلى تدعيم بلاعبين جدد، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في تصفيات المقبلة.وبشأن طموح في التي تضم أيضًا مصر وعمان والبحرين، بيّن هاشم "أن المشاركة في هذه البطولة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، حيث ستكشف المستويات الحقيقية للاعبين وسيتم تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وهذا سيكون مهمًا جدًا قبل بدء تصفيات كأس آسيا المقبلة، التي تعد الهدف الرئيس للمنتخب"، منوّهًا بأن طموح المنافسة مشروع للجميع، وهذا ما يمنح الفرق دافعًا لتقديم أفضل ما لديها، فالمشاركة في هذه المسابقة ليست مجرد حضور، بل هي فرصة للتحدي وإثبات الذات، وكسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة.