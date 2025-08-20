الكشف عن موعد "ليلة وداع ميسي" في الأرجنتين

وقد حجزت بالفعل بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، إلى جانب ضمانها صدارة التصفيات القارية.وفي 4 سبتمبر المقبل، يستضيف منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه الأسطوري ، نظيره الفنزويلي على ملعب "مونومنتال" في ، قبل أن يغادر لمواجهة الإكوادور في 9 من نفس الشهر، في الجولتين 17 و18 الأخيريتين من التصفيات.وقد تكون مباراة 4 سبتمبر هي اللقاء الرسمي الأخير لميسي على أرض وطنه، وفقا لما أشار إليه موقع "Deportes" الإسباني.وبعد ذلك، ستتبقى نافذتان لتواريخ " " في أكتوبر ونوفمبر، ستكونان مباراتين وديتين للأرجنتين خارج البلاد، بالإضافة إلى مباراة "الفيناليسما" وكأس العالم 2026.وبما أن سيبلغ 39 عاما في 2026، فإن كل الدلائل تشير إلى أن مواجهة فنزويلا ستكون على الأرجح الظهور الأخير لـ"البرغوث" على أرضه على المستوى الرسمي، خاصة وأن الأرجنتين لن تخوض التصفيات المقبلة بعد أن أصبحت أحد البلدان المضيفة لافتتاح مونديال 2030.يذكر أن الأرجنتين بقيادة ميسي توجت بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في ، وستسعى للدفاع عن لقبها في نسخة 2026 التي قد تشكل أيضا آخر ظهور لميسي في بطولة كبرى.