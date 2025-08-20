قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر ماليزيا وتصفيات آسيا

أعلنت الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الأربعاء، اختيار (28) لاعباً ف (دون 23 عاماً) للدخول في المعسكر التدريبي بماليزيا وتصفيات للمنتخبات الأولمبية الشهر المقبل في .





ادناه القائمة: