أوفييدو الوافد الجديد للدوري الإسباني يستعد لضيافة ريال مدريد

المباراة ستلعب يوم الأحد 24 أغسطس الجاري بداية من الساعة 22:30 بتوقيت .خلال الجولة الأولى تمكن من تحقيق الفوز 1-0 أمام بفضل هدف .أمام العائد لليغا بعد غياب 24 عاماً فقد دشن الموسم الجديد بالخسارة 2-0 أمام مضيفه على ملعب لاسيراميكا.خلال المباراة الأولى في فضّل المدرب إبقاء البرازيلي على مقاعد البدلاء.وسُئل المدرب الإسباني قبل لقاء أوساسونا عن لاعبه البرازيلي ودوره المتوقع، فأجاب: "هناك شائعات كثيرة في الصيف، إنه يبلي بلاءً حسناً، أنا أعتمد على الجميع وأريد منهم الالتزام بالفريق والعمل من أجله".وكانت الكثير من التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق لوجود اهتمام من بالبرازيلي رودريغو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.