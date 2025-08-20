الاتحاد السعودي يستهدف نجماً في مدريد

الاتحاد، حامل لقب ، يستهدف الإسباني ، لاعب وسط ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.سيبايوس انضم إلى عام 2017 قادما من ، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، مما جعله مرتبطا بالرحيل نحو أكثر من نادٍ في الفترة الأخيرة.اللاعب نفسه لمح في تصريحات سابقة إلى احتمال العودة لبيتيس، واصفا النادي بأنه "بيته"، إلا أن الجانب المالي قد يقف عائقا أمام هذه الخطوة رغم رغبة النادي الأندلسي.صحيفة "سبورت" أوضحت أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل إقناع سيبايوس بترك ريال مدريد وخوض تجربة جديدة في .التقرير أشار إلى أن الاتحاد يعوّل على الوضعية الصعبة للاعب البالغ من العمر 29 عاما، مما قد يسهل إتمام الصفقة.وكان ريال مدريد قد حدد سعر سيبايوس بـ20 مليون يورو، قبل أن يخفضه إلى 15 مليونا، لكن لا يُستبعد أن يقبل بمبلغ أقل إذا تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل.عقد اللاعب مع " " يمتد حتى صيف 2027، مما يمنح موقفا قويا في المفاوضات الجارية.وخاض سيبايوس الموسم الماضي 44 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، اكتفى خلالها بصناعة هدفين دون تسجيل.وفي انطلاقة الموسم الجديد، شارك كبديل لبضع دقائق في مباراة ريال مدريد أمام في الجولة الأولى من .