تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاتحاد السعودي يستهدف نجماً في مدريد
الاتحاد السعودي يستهدف نجماً في مدريد
رياضة
2025-08-20 | 12:47
66 شوهد
كشفت تقارير صحفية عن رغبة
نادي الاتحاد السعودي
في التعاقد مع أحد لاعبي فريق
ريال مدريد
الإسباني.
الاتحاد، حامل لقب
الدوري السعودي للمحترفين
، يستهدف الإسباني
داني سيبايوس
، لاعب وسط
ريال مدريد
، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
سيبايوس انضم إلى
ريال
مدريد
عام 2017 قادما من
ريال بيتيس
، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، مما جعله مرتبطا بالرحيل نحو أكثر من نادٍ في الفترة الأخيرة.
اللاعب نفسه لمح في تصريحات سابقة إلى احتمال العودة لبيتيس، واصفا النادي بأنه "بيته"، إلا أن الجانب المالي قد يقف عائقا أمام هذه الخطوة رغم رغبة النادي الأندلسي.
صحيفة "سبورت"
الإسبانية
أوضحت أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل إقناع سيبايوس بترك ريال مدريد وخوض تجربة جديدة في
الدوري السعودي
.
التقرير أشار إلى أن الاتحاد يعوّل على الوضعية الصعبة للاعب البالغ من العمر 29 عاما، مما قد يسهل إتمام الصفقة.
وكان ريال مدريد قد حدد سعر سيبايوس بـ20 مليون يورو، قبل أن يخفضه إلى 15 مليونا، لكن لا يُستبعد أن يقبل بمبلغ أقل إذا تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل.
عقد اللاعب مع "
الميرينغي
" يمتد حتى صيف 2027، مما يمنح
النادي الإسباني
موقفا قويا في المفاوضات الجارية.
وخاض سيبايوس الموسم الماضي 44 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، اكتفى خلالها بصناعة هدفين دون تسجيل.
وفي انطلاقة الموسم الجديد، شارك كبديل لبضع دقائق في مباراة ريال مدريد أمام
أوساسونا
في الجولة الأولى من
الدوري الإسباني
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مدريد
الاتحاد السعودي
صفقة
الدوري السعودي للمحترفين
نادي الاتحاد السعودي
الدوري الإسباني
النادي الإسباني
الدوري السعودي
ميركاتو الصيف
داني سيبايوس
