أول تعليق لصلاح بعد دخوله تاريخ الدوري الإنجليزي

ونشر صلاح صورا للحظة تتويجه عبر حسابه على منصة "إكس"، وأرفقها بتعليق: "شعور الفوز بهذه الجائزة المميزة كان مختلفا هذه المرة خاصة عندما أتت بعد التتويج بلقب مهم".

وأضاف "الفوز بالألقاب كفريق هو الأهم، وسنقاتل لتحقيق اللقب مجددا هذا الموسم".وأتم الدولي المصري "أنا ممتن للغاية للاعبين الذين صوتوا لي".وبهذا الإنجاز، أصبح صلاح اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة بعد أن حصدها ثلاث مرات، متفوقا على عدد من النجوم الكبار في تاريخ الدوري الإنجليزي، بما فيهم أسطورة .وكانت المرة الأولى التي حصل فيها صلاح على الجائزة في موسمه الأول مع 2017-2018، بعد أن حاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.أما المرة الثانية فجاءت في موسم 2021-2022، حيث لم يكن الموسم مميزا لليفربول الذي خسر لقب الدوري لصالح وخسر نهائي دوري الأبطال أمام ، لكن صلاح تألق على المستوى الفردي وتشارك صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا مع الكوري الجنوبي .