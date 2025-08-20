الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537854-638913091841911961.jpg
الاتحاد العالمي للملاكمة يتخذ قرارا تاريخيا
رياضة
2025-08-20 | 13:51
المصدر:
روسيا اليوم
117 شوهد
أعلن
الاتحاد العالمي
للملاكمة عن إجراء اختبارات إلزامية لتحديد
الجنس
على مستوى الرجال والنساء الراغبين في المشاركة في بطولاته.
وأكدت الهيئة الجديدة على هذا القرار قبل أسبوعين من انطلاق أولى منافساتها في
ليفربول
خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل.
وبدأ تطبيق هذا القرار رسميا، اليوم الأربعاء.
وأعلن
الاتحاد العالمي
للملاكمة أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان سلامة جميع المشاركين وتكافؤ الفرص في المنافسة للرجال والسيدات.
ومن المقرر أن يخضع جميع الراغبين في المشاركة ببطولة عالمية من الرجال والسيدات لفحص طبي لتحديد الجينات، وذلك لمرة واحدة في العمر، لتحديد نوع
الجنس
عند الولادة.
وثارت ضجة كبيرة حول أهلية المشاركة خلال أولمبياد
باريس
2024، حيث فازت الملاكمة
الجزائرية
إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بذهبيتين بعد موافقة
اللجنة الأولمبية
الدولية على مشاركتهما في منافسات السيدات.
وكان
الاتحاد الدولي للملاكمة
استبعد في 2023 اللاعبتين من المشاركة في
بطولة العالم
بسبب فشلهما في اختبارات تحديد الجنس.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، التي أشرفت على منافسات الملاكمة في آخر دورتين أولمبيتين بعد إيقاف عضوية
الاتحاد الدولي
للملاكمة لأسباب مختلفة، أن خليف ولين بإمكانهما المشاركة في منافسات السيدات.
وفي فبراير الماضي، اعتمد
المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية
الاعتراف باتحاد الملاكمة العالمي كشريك له، ومن المقرر أن تتولى الهيئة الجديدة تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
