الاتحاد العالمي للملاكمة يتخذ قرارا تاريخيا

وأكدت الهيئة الجديدة على هذا القرار قبل أسبوعين من انطلاق أولى منافساتها في خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وبدأ تطبيق هذا القرار رسميا، اليوم الأربعاء.



وأعلن للملاكمة أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان سلامة جميع المشاركين وتكافؤ الفرص في المنافسة للرجال والسيدات.



ومن المقرر أن يخضع جميع الراغبين في المشاركة ببطولة عالمية من الرجال والسيدات لفحص طبي لتحديد الجينات، وذلك لمرة واحدة في العمر، لتحديد نوع عند الولادة.



وثارت ضجة كبيرة حول أهلية المشاركة خلال أولمبياد 2024، حيث فازت الملاكمة إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بذهبيتين بعد موافقة الدولية على مشاركتهما في منافسات السيدات.



وكان استبعد في 2023 اللاعبتين من المشاركة في بسبب فشلهما في اختبارات تحديد الجنس.



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، التي أشرفت على منافسات الملاكمة في آخر دورتين أولمبيتين بعد إيقاف عضوية للملاكمة لأسباب مختلفة، أن خليف ولين بإمكانهما المشاركة في منافسات السيدات.



وفي فبراير الماضي، اعتمد الاعتراف باتحاد الملاكمة العالمي كشريك له، ومن المقرر أن تتولى الهيئة الجديدة تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.