دوناروما يقترب من الانتقال لمانشستر سيتي

وقال موقع “كالتشوميركاتو” الإيطالي المتخصص بالانتقالات على لسان الصحفي المعروف ألفريدو بيدولا: “أجرى ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ(48) الماضية... هناك رغبة قوية في التوصل إلى حل على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم قيمة بين (45) و(50) مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن لا ينوي دفعه».ورأى أن “من الممكن الوصول إلى حل وسطي، لكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون”، في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى التركي المستعد لدفع بين (10) و(12) مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.وسيسعى للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير من دون مقابل بعد أشهر معدودة.ووصل مشوار دوناروما مع سان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني للنادي يبحث “عن نوعية مختلفة من الحراس”، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد الإنكليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح).