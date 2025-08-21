دوناروما يقترب من الانتقال لمانشستر سيتي

الصفحة الرئيسية
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
ـ رياضة
دخل
باريس سان جيرمان
، بطل
الدوري الفرنسي
ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مفاوضات مباشرة مع
مانشستر سيتي
الإنكليزي الساعي للحصول على
خدمات الحارس
الدولي الإيطالي
جانلويجي دوناروما
من
نادي العاصمة
، وذلك على وفق ما أفادت التقارير.
وقال موقع “كالتشوميركاتو” الإيطالي المتخصص بالانتقالات على لسان الصحفي المعروف ألفريدو بيدولا: “أجرى
باريس سان جيرمان
ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ(48) الماضية... هناك رغبة قوية في التوصل إلى حل على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم قيمة
دوناروما
بين (45) و(50) مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن
مانشستر سيتي
لا ينوي دفعه».
ورأى أن “من الممكن الوصول إلى حل وسطي، لكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون”، في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى
غلطة سراي
التركي المستعد لدفع بين (10) و(12) مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.
وسيسعى
سان جيرمان
للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير من دون مقابل بعد أشهر معدودة.
ووصل مشوار دوناروما مع سان
جيرمان
إلى نهايته لأن المدرب الإسباني للنادي
لويس إنريكي
يبحث “عن نوعية مختلفة من الحراس”، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد
توتنهام
الإنكليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح).
دوناروما
باريس
مانشستر سيتي
جانلويجي دوناروما
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
السومرية نيوز
خدمات الحارس
نادي العاصمة
لويس إنريكي
