3 أيام تحسم مصير الكرة العراقية: وفد من فيفا يصل بغداد قريبا.. والنتائج قد تؤجل الانتخابات

وأوضح المصدر أن تتألف "اللجنة من ثلاثة أعضاء، وستباشر عملها بتدقيق جميع الوثائق المتعلقة بلجنتي الانتخابات والاستئناف، فضلًا عن مراجعة الشكاوى التي رفعها بعض أعضاء إلى (فيفا)"، مشيرًا إلى أن "الوفد سيحرص على الاستماع إلى مختلف الأطراف بشكل منفرد للتأكد من سلامة الإجراءات"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن "اللجنة ستُنهي أعمالها في السادس من الشهر نفسه، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا إلى لاتخاذ القرار المناسب بشأن المسار الانتخابي"، مبينًا أن "انتخابات قد تُقام في موعدها المقرّر في السادس عشر من أيلول، إلا أن خيار تأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر نفسه ما يزال قائمًا، بانتظار ما تُسفر عنه نتائج زيارة اللجنة وتقاريرها النهائية".