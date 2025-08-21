الصفحة الرئيسية
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
3 أيام تحسم مصير الكرة العراقية: وفد من فيفا يصل بغداد قريبا.. والنتائج قد تؤجل الانتخابات
رياضة
2025-08-21 | 03:40
المصدر:
الصباح
148 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
توقع مصدر في
اتحاد الكرة
، وصول لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) إلى العاصمة
بغداد
بشأن الانتخابات المقبلة، في الثالث من شهر أيلول المقبل، لمتابعة مجريات الملف عن كثب والقيام بسلسلة من التحقيقات مع أصحاب الشأن.
وأوضح المصدر أن تتألف "اللجنة من ثلاثة أعضاء، وستباشر عملها بتدقيق جميع الوثائق المتعلقة بلجنتي الانتخابات والاستئناف، فضلًا عن مراجعة الشكاوى التي رفعها بعض أعضاء
الهيئة العامة
إلى (فيفا)"، مشيرًا إلى أن "الوفد سيحرص على الاستماع إلى مختلف الأطراف بشكل منفرد للتأكد من سلامة الإجراءات"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن "اللجنة ستُنهي أعمالها في السادس من الشهر نفسه، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا إلى
الاتحاد الدولي
لاتخاذ القرار المناسب بشأن المسار الانتخابي"، مبينًا أن "انتخابات
اتحاد الكرة
قد تُقام في موعدها المقرّر في السادس عشر من أيلول، إلا أن خيار تأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر نفسه ما يزال قائمًا، بانتظار ما تُسفر عنه نتائج زيارة اللجنة وتقاريرها النهائية".
تابع قناة السومرية على
منصةْX
