حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
يونس محمود: برنامجي الانتخابي واقعي وسأدعم درجال في حال فوزه بولاية ثانية
رياضة
2025-08-21 | 05:41
106 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أكد النائب الثاني لرئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
،
يونس محمود
، أن برنامجه الانتخابي سيكون واقعياً قابلاً للتطبيق على الأرض، مشيراً أنه بعيد عن البرامج الخيالية، وسيدعم رئيس الاتحاد الحالي في حال فوزه بولاية ثانية.
وقال محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر
اتحاد الكرة
: "قدمت مشروعاً انتخابياً مع
عدنان درجال
، لكن طموحي الآن أكبر، وإذا فاز عدنان سأكون سانداً له في مسيرته الانتخابية".
ويخوض لاعب منتخب
أسود الرافدين
السابق، المنافسة، للفوز برئاسة
الاتحاد العراقي لكرة القدم
.
وأضاف محمود في حديثه: "شعرت أحياناً أننا لم نتفق في بعض النقاط على قيادة المجموعة، لكن ترشيحي للرئاسة أمر طبيعي ولدي بعض الأحلام التي أسعى لتحقيقها، وأنا مؤمن بالعمل الجماعي، وإذا حصلت على ثقة
الهيئة العامة
سيكون لدينا عمل جماعي يخدم واقع الكرة".
وحول وثيقة تجميد عدنان
درجال
، أوضح محمود أن "الوثيقة غير صحيحة، وهي فقط للاستفسار عن بعض التساؤلات"، موضحاً أن "الاتحاد منقسم إلى ثلاث مجموعات وبعض المشاكل ليست كبيرة، لكن الإعلام أعطى الأمور حجماً أكبر".
وأكد أن "الانتخابات من الممكن أن تجري في وقتها ولا تتأجل، وكل أمور الانتخابات واللجان سليمة"، مشدداً على أهمية الاطلاع على كل تفاصيل الاتحاد باعتباره مؤتمناً من قبل الهيئة العامة التي منحت الثقة له ولزملائه".
وأشار محمود إلى اهتماماته في الفترة المقبلة، مبيناً أن "مقر وملاعب اتحاد الكرة من أبرز المواضيع لديه، إذ لا يملك الاتحاد متراً مربعاً واحداً في
العراق
، وقد طرح ذلك على
رئيس الوزراء
الذي استغرب من الوضع الحالي"، منوّهاً أن "
المنتخب الوطني
في مأمن وبعيد عن كل الخلافات داخل الاتحاد، ورئيس الاتحاد يصب اهتماماً كبيراً بمهمة المنتخب باعتبارها مهمة وطنية والتأهل الى المونديال هو حلم جميع العراقيين".
يونس محمود
برنامجي الانتخابي واقعي
سأدعم درجال في حال فوزه بولاية ثانية
الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد العراقي
المنتخب الوطني
الاتحاد العراق
السومرية نيوز
أسود الرافدين
الهيئة العامة
رئيس الوزراء
+A
-A
