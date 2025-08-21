يونس محمود: برنامجي الانتخابي واقعي وسأدعم درجال في حال فوزه بولاية ثانية

وقال محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر : "قدمت مشروعاً انتخابياً مع ، لكن طموحي الآن أكبر، وإذا فاز عدنان سأكون سانداً له في مسيرته الانتخابية".ويخوض لاعب منتخب السابق، المنافسة، للفوز برئاسة .وأضاف محمود في حديثه: "شعرت أحياناً أننا لم نتفق في بعض النقاط على قيادة المجموعة، لكن ترشيحي للرئاسة أمر طبيعي ولدي بعض الأحلام التي أسعى لتحقيقها، وأنا مؤمن بالعمل الجماعي، وإذا حصلت على ثقة سيكون لدينا عمل جماعي يخدم واقع الكرة".وحول وثيقة تجميد عدنان ، أوضح محمود أن "الوثيقة غير صحيحة، وهي فقط للاستفسار عن بعض التساؤلات"، موضحاً أن "الاتحاد منقسم إلى ثلاث مجموعات وبعض المشاكل ليست كبيرة، لكن الإعلام أعطى الأمور حجماً أكبر".وأكد أن "الانتخابات من الممكن أن تجري في وقتها ولا تتأجل، وكل أمور الانتخابات واللجان سليمة"، مشدداً على أهمية الاطلاع على كل تفاصيل الاتحاد باعتباره مؤتمناً من قبل الهيئة العامة التي منحت الثقة له ولزملائه".وأشار محمود إلى اهتماماته في الفترة المقبلة، مبيناً أن "مقر وملاعب اتحاد الكرة من أبرز المواضيع لديه، إذ لا يملك الاتحاد متراً مربعاً واحداً في ، وقد طرح ذلك على الذي استغرب من الوضع الحالي"، منوّهاً أن " في مأمن وبعيد عن كل الخلافات داخل الاتحاد، ورئيس الاتحاد يصب اهتماماً كبيراً بمهمة المنتخب باعتبارها مهمة وطنية والتأهل الى المونديال هو حلم جميع العراقيين".