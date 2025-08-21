اتفاق جديد يحسم عقد دي يونج مع برشلونة

وأكد برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن دي يونج سيوقع عقدا جديدا مع ، يمتد حتى صيف 2028.وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا إمكانية التمديد لموسم آخر حتى صيف 2029.وكشف أن لاعب الوسط الهولندي الدولي، سيتقاضى 9 ملايين يورو سنويا، وفقا لبنود التعاقد الجديد.يذكر أن انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2019 قادما من الهولندي، وكان ركيزة أساسية في صفوف على مدار 6 مواسم متتالية.وكان اللاعب الهولندي على وشك الرحيل في صيف العامين الماضيين لحل الأزمة المالية للنادي الكتالوني، ولكنه تمسك بالاستمرار مع برشلونة، ووافق على تعديل بنود تعاقده.