وصول الجهاز الفني البرازيلي الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات

وكان في استقبالهما في مطارِ الدوليّ مديرُ المنتخب الوطنيّ ، إيذاناً ببدءِ مهمتهما الرسميّة مع المنتخبِ استعدادًا للاستحقاقاتِ المقبلة.وسيدخل المنتخبُ، اليوم الخميس، معسكراً تدريبياً داخلياً في العاصمةِ بغداد، للوقوفِ على مستوياتِ اللاعبين، واختيار الأفضل منهم، تمهيدًا لاعتمادِ القائمة النهائيّة التي ستخوضُ منافساتَ تصفيات المؤهلة إلى النهائيات.