مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل

ولعل أبرز الأزمات، تتمثل في قرار إلغاء السوبر العراقي هذا الموسم، بعد اعتذار العديد من الفرق الستة عن المشاركة في المنافسة.ويأتي هذا القرار وسط حالة من الإحباط بين الوسط الرياضي، لا سيما أن البطولة كانت تمثل فرصة مهمة للمدرب أرنولد، للاطلاع على مستوى اللاعبين المحليين، قبل خوض ملحق تصفيات .وكان أرنولد يعول كثيراً على هذه البطولة، إذ كانت ستوفر له مؤشرات واضحة مع اختبار انسجام اللاعبين داخل الملعب تحت ضغط المنافسات الرسمية. ولكن إلغاء البطولة، وغياب المباريات التحضيرية، يضعه أمام تحديات إضافية في اختيار التشكيلة الأنسب، وتحديد اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في المواجهات الحاسمة المقبلة.وفي السياق، يبدو أن أرنولد أضطر للبحث عن بدائل أخرى، ليتم تكليف ثلاثة طواقم من الجهاز الفني لمتابعة اللاعبين، الأول غادر إلى مصر لمراقبة مستويات لاعبي المنتخب في أندية الشرطة والزوراء والقوة الجوية، فيما غادر طاقم آخر إلى تونس لمشاهدة مباريات التحضيرية، كما واصل مساعد المدرب رينيه مولينستين جولاته المستمرة للاعبين المحترفين في أوروبا.من جهته، واصل أرنولد زيارته لتدريبات الأندية، بعد أن كان حاضراً في مران ناديي والشرطة، ومن بعدهما ، كما حرص على حضور لقاء ودي، جمع بين المنتخب الأولمبي العراقي، ومنتخب الشباب.وفي سياق متصل، منح أرنولد الضوء الأخضر للاعب (21 عاماً) لتمثيل المنتخب الأولمبي في التصفياتِ الآسيوية دون 23 عاماً، التي ستقام مطلع الشهر المقبل في كمبوديا.وقال أرنولد، في تصريحات نقلها في وقت سابق: "أردت من علي جاسم أن يكون جاهزاً من الناحيتين البدنية والفنية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إذ سيخوض مع مباراتين وديتين، إضافةً إلى ثلاث مباريات رسمية في التصفيات الآسيوية، وهذا سيسهم بإكمال جاهزيته لموعد الملحق الآسيوي في ، كونه يحتاج للعب مباريات أكثر في المرحلةِ المقبلة؛ بسبب عدم حسم مستقبله مع النادي حتى الآن".وسيسافر منتخب إلى يوم 31 أغسطس/آب الجاري لإقامة معسكر تدريبي، وخوض بطولة كأس ملك تايلاند. ويلعب " " ضد يوم 4 سبتمبر المقبل في نصف النهائي، ثم يلتقي في اليوم ذاته، منتخب جزر فيجي ضد تايلاند.