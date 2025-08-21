Alsumaria Tv
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل

رياضة

2025-08-21 | 07:22
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
119 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يواجه المدير الفني لمنتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً) بعض الأزمات، قبل انطلاق ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقد أوقعت القرعة "أسود الرافدين" إلى جانب السعودية، وإندونيسيا، على أن تُقام منافسات الملحق (الدور الرابع) خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بعدما تم الاستقرار على قطر والسعودية لاستضافة المباريات.

ولعل أبرز الأزمات، تتمثل في قرار إلغاء بطولة كأس السوبر العراقي هذا الموسم، بعد اعتذار العديد من الفرق الستة عن المشاركة في المنافسة.

ويأتي هذا القرار وسط حالة من الإحباط بين الوسط الرياضي، لا سيما أن البطولة كانت تمثل فرصة مهمة للمدرب أرنولد، للاطلاع على مستوى اللاعبين المحليين، قبل خوض ملحق تصفيات كأس العالم.

وكان أرنولد يعول كثيراً على هذه البطولة، إذ كانت ستوفر له مؤشرات واضحة مع اختبار انسجام اللاعبين داخل الملعب تحت ضغط المنافسات الرسمية. ولكن إلغاء البطولة، وغياب المباريات التحضيرية، يضعه أمام تحديات إضافية في اختيار التشكيلة الأنسب، وتحديد اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في المواجهات الحاسمة المقبلة.

وفي السياق، يبدو أن أرنولد أضطر للبحث عن بدائل أخرى، ليتم تكليف ثلاثة طواقم من الجهاز الفني لمتابعة اللاعبين، الأول غادر إلى مصر لمراقبة مستويات لاعبي المنتخب في أندية الشرطة والزوراء والقوة الجوية، فيما غادر طاقم آخر إلى تونس لمشاهدة مباريات الكرمة التحضيرية، كما واصل مساعد المدرب رينيه مولينستين جولاته المستمرة للاعبين المحترفين في أوروبا.

من جهته، واصل أرنولد زيارته لتدريبات الأندية، بعد أن كان حاضراً في مران ناديي الزوراء والشرطة، ومن بعدهما القوة الجوية، كما حرص على حضور لقاء ودي، جمع بين المنتخب الأولمبي العراقي، ومنتخب الشباب.

وفي سياق متصل، منح أرنولد الضوء الأخضر للاعب علي جاسم (21 عاماً) لتمثيل المنتخب الأولمبي في التصفياتِ الآسيوية دون 23 عاماً، التي ستقام مطلع الشهر المقبل في كمبوديا.

وقال أرنولد، في تصريحات نقلها الاتحاد العراقي في وقت سابق: "أردت من علي جاسم أن يكون جاهزاً من الناحيتين البدنية والفنية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إذ سيخوض مع المنتخب الوطني مباراتين وديتين، إضافةً إلى ثلاث مباريات رسمية في التصفيات الآسيوية، وهذا سيسهم بإكمال جاهزيته لموعد الملحق الآسيوي في السعودية، كونه يحتاج للعب مباريات أكثر في المرحلةِ المقبلة؛ بسبب عدم حسم مستقبله مع النادي حتى الآن".

وسيسافر منتخب العراق إلى تايلاند يوم 31 أغسطس/آب الجاري لإقامة معسكر تدريبي، وخوض بطولة كأس ملك تايلاند. ويلعب "أسود الرافدين" ضد هونغ كونغ يوم 4 سبتمبر المقبل في نصف النهائي، ثم يلتقي في اليوم ذاته، منتخب جزر فيجي ضد تايلاند.
