صلاح يتلقى تهنئة غير عادية

وتوج صلاح الثلاثاء الماضي بجائزة للمرة الثالثة في مسيرته.ونشر الذي زامل صلاح لعدة سنوات في وساهم معه في تتويج الفريق بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في مناسبتين، صورة للنجم المصري بجوار لاعب العام عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "تاريخ".وأرفق أرنولد، الذي رحل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لريال ، الصورة برمز عرش للإشارة إلى لقب الملك الذي يشتهر به صلاح.وأصبح صلاح اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة الإنجليزية بعد أن حصدها ثلاث مرات، متفوقا على عدد من النجوم الكبار في تاريخ الدوري الإنجليزي، بما فيهم أسطورة .وكانت المرة الأولى التي حصل فيها صلاح على الجائزة في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، بعد أن حاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.أما المرة الثانية فجاءت في موسم 2021-2022، حيث لم يكن الموسم مميزا لليفربول الذي خسر لقب الدوري لصالح وخسر نهائي دوري الأبطال أمام ، لكن صلاح تألق على المستوى الفردي وتشارك صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا مع الكوري الجنوبي .