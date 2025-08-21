صلاح يتلقى تهنئة غير عادية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537917-638913822958491177.png
صلاح يتلقى تهنئة غير عادية
رياضة
2025-08-21 | 10:10
113 شوهد
حرص الظهير الأيمن لنادي
ريال مدريد
، الدولي الإنجليزي
ألكسندر أرنولد
، على تهنئة زميله السابق في
ليفربول
، الدولي المصري
محمد صلاح
، بعد فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا.
وتوج صلاح الثلاثاء الماضي بجائزة
رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين
الإنجليزية
للمرة الثالثة في مسيرته.
ونشر
أرنولد
الذي زامل صلاح لعدة سنوات في
ليفربول
وساهم معه في تتويج الفريق بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في مناسبتين، صورة للنجم المصري بجوار
جائزة
لاعب العام عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "تاريخ".
وأرفق أرنولد، الذي رحل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لريال
مدريد
، الصورة برمز عرش للإشارة إلى لقب الملك الذي يشتهر به صلاح.
وأصبح صلاح اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة
رابطة اللاعبين المحترفين
الإنجليزية بعد أن حصدها ثلاث مرات، متفوقا على عدد من النجوم الكبار في تاريخ الدوري الإنجليزي، بما فيهم أسطورة
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
.
وكانت المرة الأولى التي حصل فيها صلاح على الجائزة في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، بعد أن حاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.
أما المرة الثانية فجاءت في موسم 2021-2022، حيث لم يكن الموسم مميزا لليفربول الذي خسر لقب الدوري لصالح
مانشستر سيتي
وخسر نهائي دوري الأبطال أمام
ريال مدريد
، لكن صلاح تألق على المستوى الفردي وتشارك صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا مع الكوري الجنوبي
سون هيونغ مين
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
حادث "غير عادي" قرب محطة زاباروجيه النووية في اوكرانيا
13:03 | 2025-07-13
"عادة صينية".. فوائد غير متوقعة لشرب الماء الساخن في الصيف
03:03 | 2025-06-25
رصاصة خطأ تنهي حياة سائق تكسي باشتباكات بغداد: خرج يبحث عن رزقه فعاد جثة هامدة
11:48 | 2025-07-27
المنتخب الهندي يتلقى طلبات مزيفة من تشافي وغوارديولا
11:38 | 2025-08-04
ألكسندر أرنولد
محمد صلاح
رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين
رابطة اللاعبين المحترفين
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
مانشستر يونايتد
نادي ريال مدريد
سون هيونغ مين
+A
-A
اخترنا لك
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
وصول الجهاز الفني البرازيلي الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات
06:28 | 2025-08-21
اتفاق جديد يحسم عقد دي يونج مع برشلونة
05:48 | 2025-08-21
يونس محمود: برنامجي الانتخابي واقعي وسأدعم درجال في حال فوزه بولاية ثانية
05:41 | 2025-08-21
شقيق يزن النعيمات يزف بشرى لجماهير نادي الشرطة.. اين وصلت الصفقة؟
05:04 | 2025-08-21
بغياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية
04:06 | 2025-08-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.36%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
23.67%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
14.41%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
اقتصاد
13.9%
09:46 | 2025-08-20
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
محليات
12.11%
05:51 | 2025-08-20
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
05:51 | 2025-08-20
ارتفاع متواصل لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
8.54%
03:39 | 2025-08-21
ارتفاع متواصل لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:39 | 2025-08-21
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان
14:54 | 2025-08-20
البصرة.. عمال شركة هاليبرتون يطالبون بإلغاء قرار استبدالهم بالعمالة الأجنبية
09:42 | 2025-08-20
حادث سير يؤدي إلى انفجار صهريج ووفاة سائقه في الأنبار
07:19 | 2025-08-20
هل الشوكولاتة الداكنة واللّوز وجبة صحية؟
06:30 | 2025-08-20
سيرين عبد النور تثير الجدل.. عناق ورقص صاخب مع فنان عراقي أمام زوجها! (شاهد)
04:43 | 2025-08-20
التنافس الانتخابي السني: صراع الزعامات يهدد الاستقرار السياسي
03:30 | 2025-08-20
واجهات الكوت بين القانون والاحتكار.. معركة إعلانات أم صراع نفوذ؟
02:54 | 2025-08-20
تحذير طبي.. "الآيس كريم" قد يضر صحة الكبد
02:42 | 2025-08-20
مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
13:11 | 2025-08-19
توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة
12:27 | 2025-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.