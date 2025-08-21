برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل انطلاق دوري الأبطال

وكان قد طلب من "يويفا" استثنائه من خوض أولى مبارياته بالبطولة على ملعبه، لحين الانتهاء من أعمال تجديد ملعب "سبوتيفاي ".ووفقا لبرنامج "توت كوستا" بإذاعة "كتالونيا"، فإن "يويفا" أبلغ بشكل غير رسمي، بأنه سيمكن الفريق من خوض أولى مبارياته الأوروبية خارج أرضه.وأضاف البرنامج: "يويفا وافق على منح برشلونة المزيد من الوقت لتجهيز كل شيء في حالة عودته إلى ملعبه قريبا".وستكون أول مباراة للبارسا على ملعبه في الجولة الثانية، أما يوم 30 أيلول أو الأول من تشرين الأول المقبلين.