الأولمبي العراقي يبدأ معسكره التدريبي في ماليزيا استعداداً للتصفيات الآسيوية

ومن المقرر أن يتوجه الوفد العراقي الأسبوع المقبل إلى ، حيث سيخوض تصفيات التي ستنطلق في الثالث من شهر المقبل.وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات البلد المستضيف كمبوديا وسلطنة عُمان وباكستان.وسيفتتح المنتخب الأولمبي بمواجهة باكستان يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا. وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره يوم 6 أيلول في نفس التوقيت، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب كمبوديا يوم 9 أيلول عند الساعة الـ 3:00 عصراً.