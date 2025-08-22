الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
2025-08-22 | 03:33
51 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي
تحت 23 سنة
لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للدخول في معسكر تدريبي قصير، وذلك في المرحلة الأولى من استعداداته للاستحقاق الآسيوي.
ومن المقرر أن يتوجه الوفد العراقي الأسبوع المقبل إلى
كمبوديا
، حيث سيخوض تصفيات
كأس آسيا
التي ستنطلق في الثالث من شهر
أيلول/سبتمبر
المقبل.
وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات البلد المستضيف كمبوديا وسلطنة عُمان وباكستان.
وسيفتتح المنتخب الأولمبي
مشواره
بمواجهة باكستان يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا. وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره
العماني
يوم 6 أيلول في نفس التوقيت، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب كمبوديا يوم 9 أيلول عند الساعة الـ 3:00 عصراً.
قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر ماليزيا وتصفيات آسيا
12:04 | 2025-08-20
الأولمبي العراقي يغادر إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي
03:25 | 2025-07-23
استعداداً لتصفيات كأس آسيا.. منتخبنا الأولمبي يبدأ وحداته التدريبية في تونس
05:13 | 2025-07-25
الأولمبي العراقي يختتم معسكر تونس ويستعد لمعركة آسيا: فوز وهزيمة وتكتيكات جديدة
03:35 | 2025-07-31
الأولمبي العراقي يبدأ معسكره التدريبي في ماليزيا
استعداداً للتصفيات الآسيوية
السومرية نيوز
أيلول/سبتمبر
سومرية نيوز
تحت 23 سنة
السومرية
كأس آسيا
العماني
كمبوديا
