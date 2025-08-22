من إيران إلى ماديرا.. هدية خاصة لكريستيانو رونالدو

ويضم المتحف نسخا من الجوائز الفردية والجماعية التي حصدها خلال مسيرته إلى جانب القمصان الخاصة به وتماثيل تجسد أبرز لحظاته الكروية.ونشر المشجع الإيراني صور التمثال عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "التمثال الذي كان حلما في الماضي أصبح الآن حقيقة خالدة بعد أشهر من الانتظار والجهد المتواصل استقر أخيرا أجمل تمثال لكريستيانو رونالدو الذي صنعته بحب وشغف خالصين في متحفه بماديرا بحضور والدته".وأضاف: "من اليوم فصاعدا سيبقى التمثال هناك إلى الأبد هدية مني ليبقى إلى جانب إرث والخالد للأجيال القادمة".ويستعد رونالدو مع فريقه لخوض نهائي في أمام بعدما قاد العالمي لعبور عقبة الاتحاد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.