خلافات وشكوى دولية.. قصة نادي السرحان الأردني والمدرب العراقي حسين كاظم

وتعاقد السرحان رسمياً مع المدرب إبراهيم حلمي -المطلع على كافة مستويات الفرق الأردنية- بعدما سبق له أن درب أكثر من فريق في الدوري المحلي قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية في .واضطر فريق السرحان إلى خوض مباراتي الجولة الثالثة والرابعة بقيادة المدرب المساعد في ظل تعليمات الجديدة والتي تنص على ضرورة إنجاز تسوية مالية بينه وبين المدرب المستقيل أو المقال قبل المباشرة بالتعاقد مع مدرب جديد.وتفيد المعلومات بأن مدرب السرحان، العراقي موجود حالياً في ، وأرسل شكوى رسمية بحق النادي ورفعها إلى الاتحادين الأردني والدولي مطالباً بالحصول على مستحقاته المالية.والعراقي حسين كان قد قام بعد مغادرته برفع شكوى ضد نادي السرحان لدى الاتحادين الأردني والدولي، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مقدمًا في الوقت نفسه استقالته رسميًّا من منصبه لهذا السبب.في المقابل، فإن شكوى نادي السرحان ضد مدربه حسين كاظم تضمنت المطالبة بتعويضات مالية، لتركه مهمته مع فريق كرة القدم، ومغادرة من دون علم ، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة.نادي السرحان يراهن على إبراهيم حلميخاطب السرحان بخصوص ترك مدربه العراقي حسين كاظم لمهمته بشكل مفاجئ ومغادرته إلى خارج البلاد، مما صعّب من مهمة إجراء تسوية مالية معه قبل التعاقد مع المدرب إبراهيم حلمي.وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد الأردني منح نادي السرحان استثناء على اعتبار أن هناك خلافاً بينه وبين المدرب حسين كاظم الذي تقدم بشكوى ضد النادي.ويعتبر التعاقد مع إبراهيم حلمي مكسباً لفريق السرحان، فهو يمتلك الكفاءة التدريبية والفنية وكان لاعباً سابقاً بفريق ، وسيختصر الوقت في التعرف على قدرات اللاعبين والاستقرار على التشكيلة التيستخوض المرحلة المقبلة، وينتظر أن يقود الفريق غداً أمام السلط على استاد الحسن بإربد في افتتاح الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأردني.ويعول نادي السرحان كثيراً على حلمي لإبقاء الفريق في الأردني لموسم جديد وفي أول مشاركة تاريخية له في البطولة. ويقبع الفريق في المركز الأخير بدون أي نقطة، حيث استهل بالخسارة أمام البقعة 0-2 والوحدات 0-1 والأهلي 0-1 والجزيرة 1-2.ويحظى فريق السرحان بفرصة كبيرة لتعويض إخفاقه حيث تُقام بطولة الدوري الأردني لأول مرة على ثلاث مراحل وبمشاركة 10 فرق بدلاً من 12.وستتوقف بطولة الدوري بعد نهاية الجولة الخامسة لإتاحة المجال أمام منتخب الأردن لخوض مباراتين وديتين أمام والدومينيكان، وهي فترة كافية للمدرب الجديد إبراهيم حلمي لمعالجة الخلل بفريقه.المصدر: