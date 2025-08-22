مولر يتوعد ميسي: سألاحقك مجدداً

وانتقل إلى النادي الكندي بعد مسيرة حافلة استمرت 25 عاما مع العملاق البافاري، ووقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2026-2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.وبانتقاله هذا، قد يقف مولر عائقا أمام الذي يواصل سعيه لتحقيق لقب الأول له ولناديه .وأكد مولر في مقابلة مع موقع "MLS" عزمه على إفساد مخططات ميسي وتوعد مازحا بـ"مطاردته مرة أخرى".وفي رسالة مصورة أثارت ردود فعل واسعة، قال مولر: "سألاحقك مجددا يا ميسي".وفي معرض حديثه عن نجاحه في التفوق على ميسي في عدة مناسبات، وما إذا كان لديه خطة معينة لهزيمة الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، قال مولر: "لقد نجح الأمر في كثير من الأحيان. لكننا تعرضنا أيضا لهزائم كبيرة أمام برشلونة، أعتقد في عام 2015، عندما فازوا بدوري أبطال أوروبا. لقد خسرنا أمامهم"، في إشارة إلى فوز برشلونة بقيادة ميسي على بنتيجة إجمالية 5-3 في الدور نصف النهائي.