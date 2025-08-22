كريستال بالاس يخشى خسارة جيهي: وضعنا صعب

وذكرت (بي إيه ميديا) أن إيبرتشي إيزي لاعب الفريق لم يوجد في المباراة التي فاز بها على فريدريكستاد النرويجي 1 - صفر في الملحق الفاصل بدوري ، ومن المتوقع انتقاله إلى آرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بينما لم يشارك جيهي في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سلهرست بارك" وسط تقارير تربطه بقوة بالانتقال إلى .واقتصرت صفقات بالاس على التعاقد مع المدافع الكرواتي سوسا من الهولندي، والحارس البديل والتر الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، بينما انتهى الموعد المحدد لقيد لاعبين جدد قبل مباراة العودة في ، وهو ما أثار استياء غلاسنر.وقال غلاسنر: "أعلم جيداً أنه إذا غادر مارك أو لم يكن جاهزاً لمباراة فريدريكستاد فسنكون في مشكلة كبيرة".وأضاف: "هذا أمر واضح للغاية. لا يمكننا التعاقد مع لاعبين جدد. من وجهة نظري يجب عليه البقاء".وبسؤاله عمّا إذا كان يقصد مواجهة فريدريكستاد فقط أم الموسم بأكمله، أجاب غلاسنر: "لقد لعبنا بجيفرسون ليرما في قلب الدفاع اليوم".وأضاف: "إنه لاعب وسط وليس لدينا مدافع في الوقت الحالي، إذا غادر مارك ربما سأجرب اللعب في خط الدفاع؛ لأنني كنت مدافعاً من قبل، هذا يمكن أن يكون خياراً سأفكر به".