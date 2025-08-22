الصفحة الرئيسية
كريستال بالاس يخشى خسارة جيهي: وضعنا صعب
رياضة
2025-08-22 | 11:07
75 شوهد
قال النمساوي أوليفير غلاسنر،
المدير الفني
لفريق
كريستال بالاس
، الجمعة، إن فريقه سيكون في وضع صعب في حال خسر خدمات قائده مارك جيهي قبل التعاقد مع لاعبين جدد.
وذكرت
وكالة الأنباء البريطانية
(بي إيه ميديا) أن إيبرتشي إيزي لاعب الفريق لم يوجد في المباراة التي فاز بها
كريستال بالاس
على فريدريكستاد النرويجي 1 - صفر في الملحق الفاصل بدوري
المؤتمر الأوروبي
، ومن المتوقع انتقاله إلى آرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بينما لم يشارك جيهي في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سلهرست بارك" وسط تقارير تربطه بقوة بالانتقال إلى
ليفربول
.
واقتصرت صفقات
كريستال
بالاس على التعاقد مع المدافع الكرواتي
بورنا
سوسا من
أياكس
الهولندي، والحارس البديل والتر
بينتيز
الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، بينما انتهى الموعد المحدد لقيد لاعبين جدد قبل مباراة العودة في
النرويج
، وهو ما أثار استياء غلاسنر.
وقال غلاسنر: "أعلم جيداً أنه إذا غادر مارك أو لم يكن جاهزاً لمباراة فريدريكستاد فسنكون في مشكلة كبيرة".
وأضاف: "هذا أمر واضح للغاية. لا يمكننا التعاقد مع لاعبين جدد. من وجهة نظري يجب عليه البقاء".
وبسؤاله عمّا إذا كان يقصد مواجهة فريدريكستاد فقط أم الموسم بأكمله، أجاب غلاسنر: "لقد لعبنا بجيفرسون ليرما في قلب الدفاع اليوم".
وأضاف: "إنه لاعب وسط وليس لدينا مدافع في الوقت الحالي، إذا غادر مارك ربما سأجرب اللعب في خط الدفاع؛ لأنني كنت مدافعاً من قبل، هذا يمكن أن يكون خياراً سأفكر به".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
