المغربي عدلي يغادر باير ليفركوزن

وانضم عدلي إلى بورنموث بعقد يمتد حتى عام 2028، وقال عن فترة الأربع سنوات التي قضاها في "لقد صقلتني الفترة المميزة التي قضيتها في هذا النادي كلاعب وشخص، لن أنساها أبدا".وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 29 مليون يورو (33 مليون و800 ألف دولار).واعتاد عدلي، البالغ من العمر 25 عاما، المشاركة كبديل مع ليفركوزن، حيث سجل 23 هدفا في 143 مباراة.وانضم عدلي إلى قائمة اللاعبين الراحلين عن هذا الصيف، والتي تضم ، غرانيت تشاك، فريمبونغ، ولوكاس هراديكي.