العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
المغربي عدلي يغادر باير ليفركوزن
المغربي عدلي يغادر باير ليفركوزن
رياضة
2025-08-22 | 12:56
46 شوهد
بات الجناح
المغربي
الدولي أمين عدلي أحدث لاعب يرحل عن
باير ليفركوزن
الألماني بعد إتمام انتقاله إلى بورنموث الإنجليزي اليوم الجمعة.
وانضم عدلي إلى بورنموث بعقد يمتد حتى عام 2028، وقال عن فترة الأربع سنوات التي قضاها في
ليفركوزن
"لقد صقلتني الفترة المميزة التي قضيتها في هذا النادي كلاعب وشخص، لن أنساها أبدا".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 29 مليون يورو (33 مليون و800 ألف دولار).
واعتاد عدلي، البالغ من العمر 25 عاما، المشاركة كبديل مع ليفركوزن، حيث سجل 23 هدفا في 143 مباراة.
وانضم عدلي إلى قائمة اللاعبين الراحلين عن
باير ليفركوزن
هذا الصيف، والتي تضم
فلوريان فيرتز
، غرانيت تشاك،
جيريمي
فريمبونغ،
جوناثان تاه
ولوكاس هراديكي.
