أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد من تشكيلة البرازيل

وتلعب في سبتمبر/ أيلول مباراتين في تصفيات 2026 ضد تشيلي وبوليفيا يومي 5 و10 من الشهر المقبل.من جانبها، أوضحت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن لن يضم ورودريغو نجمي فترة ولايته الثانية في (2021-2025) لأكثر من سبب.وفيما يخص فينيسيوس، فإنه معاقب بالإيقاف لمدة مباراة وبالتالي فإن غيابه كان حتمياً عن مواجهة تشيلي، بالإضافة إلى أن البرازيل ضمنت التأهل للمونديال وبالتالي باتت هاتان المواجهتان تحصيل حاصل.لكن بحسب "ماركا"، يبقى السبب الأهم لاستبعاد الثنائي هو تراجع المستوى الفني مع في انطلاقة وغياب الثقة في إمكانية الاعتماد عليهما فنياً.وفي المقابل، ينوي أنشيلوتي الاعتماد بصورة أكبر على لاعبين محليين لتجربتهم خلال توقف سبتمبر، في ظل انشغال نجوم الفرق الأوروبية بانطلاقة الدوريات المحلية.ومن جانبه، لم يلعب ولو لدقيقة واحدة في افتتاح مشوار ريال مدريد بالدوري الأسبوع الماضي في الفوز 1-0 على الثلاثاء.ويبدو مستقبل اللاعب حتى الآن مع مدرب ريال مدريد الجديد غامضا وغير واضح المعالم، خاصة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية.