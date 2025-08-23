النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

وحجز النصر بطاقة الصعود الأولى إلى نهائي بتغلبه على الاتحاد بنتيجة 2 – 1، بينما خطف بطاقة الصعود الثانية بعدما حقق فوزا عريضا على بنتيجة 5 – 1.وشارك في كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس، والنصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة.وأكد يايسله المدير الفنى لفريق أن اللاعبين متحمسين للغاية لخوض مواجهة النصر فى السوبر السعودي 2025 قائلا: "النصر فريق مختلف عن الموسم الماضي ويتحلى بالواقعية، لديهم ميزانية وقاموا بكثير التغييرات ولكن نحن أيضا فريق جيد ونسعى للانتصار".كما أكد جيسوس لفريق النصر أن فريقه مستعد لخوض نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي مشددا على أن النهائي سيكون مناسبة كبرى لكرة القدم ومؤكدا ثقته في قدرات لاعبيه على التتويج باللقب.وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يوجد أحد يستطيع تقديم الوعود خاصة في النهائيات، المواجهة 50٪ لكل فريق، وفي كرة القدم الحديث يكون في الملعب، أؤمن بقدرات اللاعبين، وما زلنا في بداية عملنا مع الفريق ونأمل الانتصار".