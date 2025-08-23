Alsumaria Tv
مباراة برشلونة وفياريال في ميامي مهددة بالإلغاء

رياضة

2025-08-23 | 04:04
مباراة برشلونة وفياريال في ميامي مهددة بالإلغاء
116 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

كشفت تقارير صحفية حقيقة الإلغاء المحتمل لمباراة برشلونة وفياريال بالجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت رابطة اللاعبين وجميع القادة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى قد اجتمعوا الخميس الماضي لتقييم طلب الاتحاد الإسباني المقدم في وقت سابق والذي سيقدمه لليويفا لإقامة مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم خارج إسبانيا.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني من قبل أنها تنوي إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الدور الأول من بطولة "لا ليجا" في مدينة "ميامي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن قادة فرق الدوري الإسباني رفضوا الموافقة على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني نظرًا للسرية المتعمدة وعدم توفر المعلومات الكافية.

وأفادت الصحيفة بأن لاعبي كرة القدم يطالبون رابطة الدوري الإسباني بمعرفة معايير اختيار فياريال وبرشلونة للسفر إلى ميامي، وكيف سيؤثر ذلك على حقوق البث التلفزيوني وتوزيع الأموال، وكيف تُضمن حقوقهم بموجب الاتفاق المتعلق بالسفر والراحة ونوع التأمين، هناك أسئلة كثيرة لم تُجب عليها الرابطة.

وواجهت فكرة إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي انتقادًا شديدًا من جانب الأندية واللاعبين وعلى رأسهم ريال مدريد ورئيس نادي خيتافي الذي وصف الأمر "بالإهانة".
