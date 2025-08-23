مباراة برشلونة وفياريال في ميامي مهددة بالإلغاء

وكانت رابطة اللاعبين وجميع القادة في الدرجة الأولى قد اجتمعوا الخميس الماضي لتقييم طلب المقدم في وقت سابق والذي سيقدمه لليويفا لإقامة مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم خارج إسبانيا.وأكدت من قبل أنها تنوي إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الدور الأول من بطولة "لا ليجا" في مدينة " " بالولايات المتحدة الأمريكية.ووفقًا لصحيفة "آس" ، فإن قادة فرق الدوري الإسباني رفضوا الموافقة على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني نظرًا للسرية المتعمدة وعدم توفر المعلومات الكافية.وأفادت الصحيفة بأن لاعبي كرة القدم يطالبون رابطة الدوري الإسباني بمعرفة معايير اختيار وبرشلونة للسفر إلى ميامي، وكيف سيؤثر ذلك على حقوق البث التلفزيوني وتوزيع الأموال، وكيف تُضمن حقوقهم بموجب الاتفاق المتعلق بالسفر والراحة ونوع التأمين، هناك أسئلة كثيرة لم تُجب عليها الرابطة.وواجهت فكرة إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي انتقادًا شديدًا من جانب الأندية واللاعبين وعلى رأسهم ورئيس نادي خيتافي الذي وصف الأمر "بالإهانة".