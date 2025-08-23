صفقة القرن القادمة.. ريال مدريد يخطط لمقايضة فينيسيوس جونيور لضم إيرلينغ هالاند

ورغم تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار مع ، فإن مطالبته براتب مرتفع ومساواته مع الفرنسي ، جعلت المفاوضات تصل إلى طريق مسدود، وهو ما دفع للتفكير في خيارات بديلة.خطة : تبادل تاريخي لجلب إلىقال موقع "fichajes" الإسباني إن إدارة تدرس استغلال هذا الوضع لإطلاق مشروع ضخم في صيف 2026، يتمثل في استخدام كورقة مساومة لإتمام صفقة تبادلية مع الإنجليزي من أجل ضم النرويجي .وكان هالاند محل أطماع ريال قبل ظهور أزمة "فيني"، غير أن تجديد اللاعب لعقده مع "السيتيزينس" العام الماضي لمدة 10 سنوات، أي إلى غاية عام 2034، جعل آمال "القرش" بيريز تتلاشى في انتدابه خلال هذا الصيف.تراجع فينيسيوس الفني يفتح أبواب الرحيلرغم أنه لا يزال في 25 من عمره، إلا أن البرازيلي يمر بمرحلة تراجع في مستواه. فاندفاعاته لم تعد بنفس الفاعلية، ومساهمته الهجومية تراجعت، خاصة مع أسلوب المدرب الجديد ألونسو الذي يفرض أدوارًا تكتيكية أكثر على الجناح الأيسر.هذا التراجع بالإضافة إلى مطالبه المالية، جعل نجم "السامبا" يعيش ضغطًا مضاعفًا، سواء من الجماهير أو من الإدارة التي تترقب مستقبله في القريب العاجل.من جانب آخر، يظل هالاند الهدف الأبرز لفلورنتينو بيريز. المهاجم النرويجي لا يخفي رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، ويعتبر أن اللعب بجوار مبابي في البرنابيو قد يشكل أقوى ثنائي هجومي في أوروبا خلال العقد المقبل.ورغم تمسك سيتي بلاعبه، فإن يراهن على رغبة هالاند وإمكانية تقليل قيمة الصفقة عبر إدخال فينيسيوس ضمن العملية.صفقة قد تغير تاريخ كرة القدميعرف بتفضيله للاعبين المهاريين القادرين على المراوغة وصناعة الفارق، وهو ما يجعل "فيني" خيارًا جذابًا للفريق الإنجليزي. فقدرته على اللعب في الجانبين الهجوميين تمنحه مرونة تكتيكية كبيرة، ما قد يدفع السيتي للتفكير بجدية في الصفقة إذا شعر أن هالاند عازم على الرحيل.الجماهير تنتظر عودة النسخة الأفضل من اللاعب البرازيلي، بينما يواصل هو العمل على تحسين قراراته داخل الملعب وزيادة فعاليته أمام المرمى.ورغم التزامه الدفاعي الملحوظ مؤخرًا، إلا أن مصيره سيظل مرهونًا بمدى قدرته على استعادة بريقه أو التوصل إلى اتفاق مالي جديد مع إدارة النادي.الكرة الآن في ملعب : إما أن يخفض مطالبه المالية ليبقى في ريال مدريد أو أن يكون جزءًا من واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ كرة القدم، صفقة قد تفتح الباب أمام "الثنائي الذهبي" مبابي وهالاند ليغير ملامح كرة القدم الأوروبية لسنوات طويلة.