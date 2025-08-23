1.5 مليون دولار عائقاً.. شقيق يزن النعيمات يكشف تفاصيل مفاوضات احترافه بالعراق

وكان بدر قد عقّب على خبر نشر في إحدى الصحف، بأن شقيقه يزن النعيمات لا يرفض فكرة الاحتراف في الدوري العراقي، نظرًا لحاجته الماسة لفرص لعب أكبر بما يساعده في المحافظة على مقعده أساسيًّا في صفوف منتخب ، الذي يستعد للمشاركة التاريخية في نهائيات 2026.ولم يشارك يزن النعيمات في أول مباراتين مع فريقه العربي في "دوري نجوم بنك " سوى دقيقتين، حيث شارك في المباراة الأولى أمام في الدقيقة 90+2، في حين بقي حبيسًا لدكة الاحتياط في المباراة الثانية أمام .شقيق يزن النعيمات يوضح تفاصيل مهمةوأوضح بدر النعيمات خلال مداخلة له في برنامج المجلس على ، قائلاً: "أنا لستُ وكيل أعمال يزن، وتعقيبي بخصوص علاقته مع العربي واحترافه في كان بدافع حُرقتي على أخي".وأضاف: " لم يعلن رفضه فكرة احتراف يزن في العراق، ولا اللاعب رفض ذلك، فكان لا بد أن أقوم بتفنيد ما ورد في الصحيفة حول تمسك العربي بالنعيمات".وأكمل: "نعم هناك مفاوضات مع يزن للاحتراف في العراق والجميع تطرق إلى ذلك، والمشكلة تكمن بقيمة الشرط الجزائي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ناد قادر على دفع قيمة هذا الشرط البالغة مليون ونصف مليون دولار، وهو مبلغ كبير".وقال: "لا يوجد أي خلاف بين يزن ونادي العربي، كل ما يريده فقط فرص لعب أكبر، وهذا حق للاعب الذي يرغب في تمثيل بلاده في كأس العالم 2026، وهو يمتلك الإمكانات والجميع يشهد بمستواه الفني".وأردف: "ليس لدي علم إذا كان مدرب منتخب الأردن قد تواصل مع مدرب العربي بخصوص يزن النعيمات، لكن مدرب العربي نفسه كان أشاد بقدرات اللاعب خلال مشاركته بمعسكر الفريق الذي أقيم في إسبانيا، وكانت الأمور على خير ما يرام، لكن في لم يشارك في مباراتين سوى دقيقتين".وأوضح: "عندما نشر يزن النعيمات عبر صفحته بعد انتهاء الموسم الماضي أن علاقته مع العربي قد انتهت، كان ذلك كون عقده ينص على إمكانية أحقية التجديد ولم يكن الأمر محسومًا بعد، وقام حينها العربي بتجديد عقد اللاعب من دون معرفته، حيث تم تفعيل ذلك".وأضاف: "عندما قام العربي بعد ذلك بتبليغ يزن بتفعيل تجديد عقده، قام مباشرة بحذف ما نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون ما كتبه اللاعب أثار غضب النادي".وقال: "يزن النعيمات ليس لديه خبرة في موضوع العقود، وهو ذو قلب طيب، وكان لديه في وقت سابق وكيل أعمال، ولا أعلم إن كان لديه حاليًا وكيل أعمال أم لا".وعن محاولة مهاجم منتخب الأردن فسخ عقده سابقًا مع القطري، أجاب شقيقه: "كان ذلك بسبب الوعود التي تلقاها للاحتراف في الجزيرة الإماراتي، وكان هناك نية لدفع الشرط الجزائي، قبل أن تتعثر الصفقة".وختم حديثه قائلاً: "يزن النعيمات له الشرف باللعب مع نادي العربي القطري، وحاليًّا لم يدخل بمفاوضات مع أي ناد آخر، واللاعب لم يصدر عنه أي شيء، وكل ما يثار حول رغبته في فسخ عقده هو حديث جماهيري ليس إلا".